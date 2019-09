Der Dreck muss weg

Auf den Autobahnen im Land sind die Polizisten bei der Hälfte der Einsätze damit beschäftigt, die Fahrbahnen freizuräumen

von Kay Müller

29. September 2019, 19:25 Uhr

Schuby | Ein kurzer Druck auf den Knopf am Armaturenbrett genügt. Schon leuchtet am Heck des Polizeiwagens von Timo Piontek und Jörgen Maaß der Schriftzug „Polizei – Bitte folgen“ auf. Der Fahrer des Lastwagens, der hinter den beiden Autobahnpolizisten des Reviers Schuby bei Schleswig fährt, lenkt seinen Sattelzug langsam auf den Rastplatz Hüttener Berge an der Autobahn 7.

Als der Bulgare aussteigt, versteht er zunächst nicht, was Piontek von ihm will. Erst als der Hauptkommissar auf das nur noch mit einer Niete befestigte Signalschild am Auflieger deutet, versteht der Fahrer. „Wenn das abfällt, spielt das für einen Lkw keine Rolle, aber wenn da ein Motorradfahrer drüberfährt kann das lebensgefährlich werden“, sagt Piontek.

Im Fernsehen müssen die Männer von der Autobahnpolizei oft gefährliche Verfolgungsjagden hinlegen, der Alltag auf der A 7 sieht ganz anders aus. Bei der Hälfte der Einsätze, die Piontek und Maaß fahren, müssen sie etwas absichern oder Gegenstände von der Fahrbahn holen, dazu kommen die Kontrollen. Bei dem Lastwagen, den die beiden gestoppt haben, kommt alles zusammen.

Das Schild ist zwar nicht auf der Fahrbahn gelandet, dafür gibt es jede Menge anderer „Fundsachen“. Allein 2018 hat der Verkehrswarndienst 1700 Mal vor Gegenständen auf den Straßen in Schleswig-Holstein gewarnt. Meist handelte sich dabei um Spanngurte, Baken, Metallteile, Reifenteile, Planen oder Kanthölzer. Daneben kam es aber auch zu zahlreichen kuriosen „Fundstücken“ wie Blumentöpfen, Teppichen, Kajaks, eine Schrankwand, Papierdrachen, ein Schreibtisch, eine Gießkanne, (Haus)-Türen, eine Trittleiter, Kanister, ein Surfbrett, Wasserski, Fahrräder, Strohballen oder Tannenbäume.

Auf dem Hof der Straßenmeisterei Schuby zeigt Janek Berlin, was er und seine Kollegen allein in den vergangenen Wochen eingesammelt haben – streng getrennt nach Holz, Metall oder anderem Schrott. „Mehr Verkehr = mehr Autos = mehr Müll“, sagt Berlin, der auf einem Rastplatz auch schon mal eine selbst gebastelte Bombe gefunden hat, die der Kampfmittelräumdienst entsorgen musste.

Die Autobahnpolizisten ziehen meist nur die Gegenstände von der Fahrbahn. „Wenn es geht, nehmen wir sie im Streifenwagen mit, aber da ist nicht viel Platz“, sagt Maaß und deutet auf den mit Material voll gestopften Kombi. Was am Straßenrand liegen bleibt, sammeln die Mitarbeiter der Meistereien auf ihren täglichen Kontrollfahrten ein.

Die meisten Gegenstände verlieren die Autofahrer in den Ferien, da fänden sich auch schon mal ganze Dachboxen auf der Autobahn. „Meist kommen die Autofahrer nicht, um die Sachen abzuholen, die meisten sind auch nicht mehr so gebrauchsfähig. Für die Entsorgung des Mülls muss der Staat aufkommen – sprich der Steuerzahler“, sagt Piontek als er wieder in seinen Streifenwagen steigt.

Der 39-Jährige hat im Dienst schon Einiges erlebt. Als er mit Tempo 120 Richtung dänische Grenze fährt, erzählt er von einem Hund, der eine Zeitlang immer die Fahrbahn gekreuzt hat. „Bei bestimmt zehn Einsätzen war immer von einem schwarzen Hund die Rede, aber wir haben ihn nicht gefunden“, erzählt der Polizist. Schließlich fanden sie so ein Tier auf einem Bauernhof in der Nähe. „Da haben wir mal mit dem Landwirt und seiner Frau ein klärendes Gespräch geführt“, erzählt Piontek. Danach sei das Tier nicht mehr auf der Autobahn aufgetaucht. „Denn das ist ja auch saugefährlich.“

Ein anderes Mal musste Pitontek selbst Hand anlegen und einen Hund einfangen. „Ich habe ihm meine Polizeijacke übergeworfen, dann konnte ich ihn greifen.“ Den Transport ins Tierheim hat Piontek auch gleich mit übernommen.

Meist werden er und seine Kollegen von Autofahrern gerufen – und fast immer droht eine Gefahr auf der Autobahn. So wie vor ein paar Jahren, als sie bei Schleswig die Autobahn sperren, weil nachts eine betrunkene Geisterfahrerin aus Dänemark Richtung Süden unterwegs ist. „Als wir die Frau schon gestoppt hatten und sie im Streifenwagen saß, kam ein älterer Herr aus Richtung Süden, hat wohl nicht alle Absperrungen richtig gesehen und ist in den Wagen reingefahren. Dabei wurden die Frau und drei Kollegen verletzt – und ich stand fünf Meter daneben“, erzählt Piontek. Er habe danach weiter Dienst tun können. „Aber an so etwas hat man schon ein bisschen zu knabbern.“ Deswegen steht bei ihm und seinen Kollegen die Sicherheit an erster Stelle. Den Blick dafür hat er. „Haben Sie die Radkappe an der Mittelleitplanke gesehen?“, fragt er. Die ist im Gras kaum zu erkennen. Weil sie den Verkehr nicht gefährdet, lassen die Polizisten sie erstmal liegen, denn die Alternative wäre, dass sie die Strecke nochmal passieren, den Verkehr herunterbremsen, die A 7 kurz sperren und das Teil bergen. „Aber das würde einen Stau bedeuten, und das wäre wieder eine Gefahrenquelle“, sagt Piontek.

Wenn aber etwa Reifenteile auf der rechten Fahrspur liegen, halten die Polizisten und bergen dann im laufenden Verkehr die Teile. „Reinrennen“, wie Maaß das nennt. An der Rader Hochbrücke, wo das Einsatzgebiet des Schubyer Reviers endet, zeigt Piontek so ein Überbleibsel am Straßenrand. „Das hat ein Lkw-Fahrer verloren, vielleicht hat er es nicht mal gemerkt.“ Dennoch müsse jeder, der Teile auf der Autobahn verliert, das bei der Polizei melden, sonst drohten strafrechtliche Konsequenzen, sagt Piontek. Und machen die Autofahrer das auch? Der Hauptkommissar überlegt und sagt dann: „Es könnten deutlich mehr sein.“ Einem Brummifahrer nachzuweisen, dass der Reifen von ihm stammt, sei sehr schwer – da müsse man ihn schon beim Wechseln erwischen.

Erwischen wollen die Polizisten auch Fahrer, die abgelenkt sind – etwa durchs Handy, was schwer genug ist. Und wenn ein Fahrzeug Sicherheitsmängel hat oder ein Teil zu verlieren droht, dann stoppen sie es notfalls auch auf dem Standstreifen. Bei dem bulgarischen Lkw war das nicht nötig. Der Fahrer, der auch noch einen nicht befestigten und gebrochenen Unterlegkeil entsorgen muss, kommt mit einer Ermahnung davon – das Schild am Heck muss er trotzdem abreißen. Und als er wieder auf die Autobahn fährt, sagt Piontek. „Das war jetzt nicht so schlimm, ich war mir sicher, dass die Niete das Schild schon noch bis zum Rastplatz hält.“