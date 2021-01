Der Blick von oben

Heute wird der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller und frühere Luftwaffen-Pilot Jochen Missfeldt 80 Jahre alt

25. Januar 2021, 19:52 Uhr

Solsbüll | Von dort oben wäre der Ort kaum auszumachen. Solsbüll aus der Perspektive des Düsenjägerpiloten – ein Nichts auf der Landkarte, das in weniger als einem Augenblick überflogen ist; so flüchtig wie der Kondensstreifen, der anschließend für kurze Zeit über dem kleinen Dorf am Himmel leuchtet. Solsbüll, zwischen Atzbüll und Flensburg gelegen, zwischen Fiktion und Realität also, ist ein Dorf wie Hunderte andere in Schleswig-Holstein, mit einem Moor in der Nähe und einer Bundesstraße unweit des Ortsschildes.

Und doch existiert Solsbüll nur in den Geschichten und Texten des Schriftstellers Jochen Missfeldt, der heute 80 Jahre alt wird. „Solsbüll war, ist und bleibt mein Lebensthema“, sagt Missfeldt, der nicht nur deshalb ein außergewöhnlicher Autor ist, weil er früher Starfighter-Pilot war und Schleswig-Holstein oft aus der Vogelperspektive betrachtet hat.



Norddeutsche Lebenswirklichkeit





Vor allem hat Jochen Missfeldt in den vergangenen Jahrzehnten dem Land und seinen Bewohnern einen klugen und unterhaltsamen Blick auf sich selbst und die eigene Geschichte ermöglicht. Landschaften beschreibt er mit einer Sensibilität, die man Impressionisten nachsagt, und die Bewohner dieses Landes mit einer Genauigkeit und Menschenkenntnis, die nicht nur auf seiner außergewöhnlichen Beobachtungsgabe, sondern auch auf gewissenhafter Vorarbeit basiert. Denn Missfeldts Geschichten erzählen, obwohl sie Fiktion sind, oft von der norddeutschen Lebenswirklichkeit – und blicken dabei mitunter tief in die dunklen Kapitel der schleswig-holsteinischen Geschichte.

In seinem Roman „Steilküste“ (Rowohlt Verlag, 2005) etwa beschreibt der Autor das Schicksal zweier Marinesoldaten, die kurz vor Kriegsende wegen Fahnenflucht verurteilt – und noch nach der offiziellen Kapitulation des Deutschen Reiches hingerichtet wurden.

Auch in „Solsbüll“ (Rowohlt, Neuauflage 2017), seinem großen Roman und Lebensthema, wird eine Familiengeschichte vor dem Hintergrund der beiden Weltkriege erzählt. Nicht moralisierend, sondern anschaulich und lebensnah. Dieser Roman wird zurecht in einem Atemzug mit der „Deutschstunde“ von Siegfried Lenz oder Günter Grass’ „Blechtrommel“ genannt. Große Romane, die Aufstieg und Fall der nationalsozialistischen Verbrecherbande aus den Geschichtsbüchern in die Lebensrealität normaler Familien übertragen. Diese Leistung hat dem Schriftsteller, der 1941 in Satrup geboren wurde und heute in Oeversee bei Flensburg lebt, nicht nur bundesweite Aufmerksamkeit, sondern auch viele Auszeichnungen beschert – darunter den Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein und den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis. Letzteren übrigens ausdrücklich für seinen Roman „Gespiegelter Himmel“ (A. Fest Verlag, 2001) bei dem Missfeldts Lebensthemen sich auf eine Weise verdichten, wie es in keinem anderen Werk von ihm der Fall ist.

Denn der Mann, der den gefürchteten, weil oft abgestürzten Starfighter F 104 flog, hat nach seiner letzten Landung und dem dann folgenden Studium die Fliegerei in die Literatur getragen, auf eine einzigartige und auch: romantische Art. Da werden die Jets mit ihren weithin sichtbaren Kondensstreifen zum selbstverständlichen Teil des Himmels über der schleswig-holsteinischen Landschaft. Nicht bedrohlich wirken diese „Titanvögel“, sondern natürlich.



Immer wieder Solsbüll





„Das Fliegen hat mir eine spezielle Erfahrung vermittelt. In der Literatur und beim Schreiben geht ja zuallererst um Menschliches, also um Leben und Tod, Liebe und Hass, Freud und Leid. All das nimmst du auch als Flieger mit nach oben. Das Fliegen befreit dich nicht davon“, sagt Missfeldt. Die Welt mag da oben eine andere sein, der Mensch ist es nicht.

Dass das Geschwader aus dem „Gespiegelten Himmel“ nahe Solsbüll stationiert ist und der Pilot jener Gustav Hasse ist, den die Leser schon aus dem „Solsbüll“-Roman kennen, versteht sich von selbst. Da scheint es wieder durch, das Lebensthema.

Auch seine viel beachtete Biografie des Husumer Dichters Theodor Storm mit dem etwas umständlichen Titel „Du graue Stadt am Meer. Der Dichter Theodor Storm in seinem Jahrhundert“ (Hanser Verlag, 2013) beginnt aus der Vogelperspektive. Ein Segelflieger gleitet über Storms Heimat, der Blick von oben macht von Anfang an deutlich, dass hier eine literarische Biografie beginnt, die sich so unterhaltsam liest wie ein Roman.

Seinen heutigen Geburtstag feiert der Starfighter-Pilot, der ein Schriftsteller wurde, am Boden. Der bescheidene und angenehm uneitle Jubilar hat sich für zwei Wochen zum Schreiben nach Ratzeburg verzogen. Dort, so verriet er gestern, werde er zur Feier des Tages einen Champagner öffnen. Frei nach einem Spruch, den er in seinem diesjährigen Goethekalender gefunden habe: „Eben, wenn man alt ist, muss man zeigen, dass man noch Lust zu leben hat.“ Ansonsten aber werde er arbeiten.

Die Gratulationen werden ihn dennoch erreichen – vielleicht sogar aus Solsbüll, jenem vertrauten, schleswig-holsteinischen Örtchen, das es ohne Jochen Missfeldt nie gegeben hätte.