Denkwürdig, merkwürdig, fragwürdig

Avatar_shz von Oleg Strebos

10. Juli 2021, 17:20 Uhr

Italien gegen England, das ist von der Strahlkraft der Namen her ein würdiges Finale – am Ende einer merk- und denkwürdigen EM. Denkwürdig ist, dass die Engländer nach 1966 tatsächlich wieder ein Endspiel erreicht haben. „Können 55 Jahre Schmerz wirklich zu Ende gehen?“ titelte „Times“ – und stellte wie ganz England damit nicht die Frage, wie „würdig“ das Erreichen des Finales war.

Keine Diskussion über den Elfmeter gegen Dänemark, der keiner war. Das hätte der Videoschiedsrichter (VAR) zwar „beweisen“ können, wollte es aber offenbar nicht, weil das eigentlich klar zu erkennende Nichtfoul angeblich nicht klar genug gewesen sein soll. In dieser Form ist der VAR dem Spiel nicht würdig. Merkwürdig zudem, dass er bei so unwürdigen Schauspieleinlagen wie der des Italieners Immobile nicht für Bestrafung sorgt. Der Stürmer, der sich wie vom Blitz getroffen im Strafraum der Belgier wälzte, um einen Elfmeter herauszuholen, erfuhr eine spontane Wunderheilung, als seine Kollegen Sekunden später das Tor erzielten. Die Gelbe Karte wäre das Mindeste gewesen. Diskussionswürdig, ob man nicht sogar das Tor hätte annullieren können, weil Gegenspieler durch diese Einlage vielleicht abgelenkt waren. Eine solche Entscheidung wäre dann wirklich denkwürdig und würde sehr bald würdigeres Verhalten zur Folge haben.

Merkwürdig bei dieser EM auch die vielen Eigentore. Elf an der Zahl – das gab es noch nie. Fragwürdig ist das nicht selten ängstliche Sicherheitsdenken, das unzählige, lähmende Rückpässe nach sich zog. Nein, dieses Turnier der Besten Europas war bei Weitem nicht das Beste. Wozu auch die deutsche Mannschaft beigetragen hat. Deren Abschneiden war nicht ganz so denkwürdig wie bei der WM 2018, als man schon in der Vorrunde die Koffer packte – dafür merkwürdig, dass Kroos, Havertz und Co. bloß gegen Portugal beherzt auftraten. Ohne stete Leidenschaft, Mut, Zusammenhalt, wie sie Dänemark, die Schweiz, aber auch Italien und England vorlebten, reicht es nicht für die Spitze. So wurde der Institution Löw nach 17 Jahren ein würdiger Abschied verwehrt, wofür das Wembleystadion zwar durchaus der passende Ort gewesen war – nur halt 13 Tage später.

Stattdessen wird dort morgen Italien und England der rote Teppich ausgerollt – und dem Virus! Merkwürdig, dass hier alle Masken fallen dürfen, nur weil Englands Premier Boris Johnson unbedingt mitgewinnen will. Trotz einer Inzidenz über 250 werden sich wieder wildfremde Menschen brüllend in den Armen liegen. Johnson macht es möglich – trotz Warnungen der Gesundheitsbehörden. Immerhin ist Italien ein würdiger Gegner – wenn schon nicht für das Virus, dann aber zumindest für England.

TV-Experte Gerhard Delling beleuchtet für unsere Zeitung das EM-Geschehen