Den Tod vor Augen

Der Flensburger Gerit Imhoff rettet auf der „Sea-Watch 3“ im Mittelmeer Migranten in Seenot. Doch die Helfer stehen unter Druck.

von Stefan Beuke

13. Juni 2019, 14:05 Uhr

Flensburg/Licata | Es ist die Angst, die die Menschen fliehen lässt. Angst vor dem Krieg, Angst vor Hunger, Angst vor dem Tod. Die Risiken, die sie für die Flucht eingehen, sind lebensgefährlich. Vor einem Monat rettete die Besatzung der „Sea-Watch 3“ 65 Menschen, die in einem überfüllten Schlauchboot von Libyen nach Italien fliehen wollten. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, eine Sache der Menschlichkeit. Aber wer Flüchtlingen hilft, steht auch in der Kritik und wird sogar kriminalisiert.

Gerit Imhoff ist ehrenamtlich auf der „Sea-Watch 3“ tätig, einem Seenotretter, der zuletzt im Mittelmeer unterwegs war und vor allem dadurch bekannt wurde, dass die Behörden in Italien das Schiff beschlagnahmten und die Staatsanwaltschaft gegen den Kapitän wegen des Verdachts der Begünstigung illegaler Einwanderung Ermittlungen aufnahm. Imhoff ist Ingenieur, hat an der Hochschule Flensburg Schiffbetriebstechnik studiert, lebt in der Fördestadt, arbeitet in der Schiffsbranche und war zuletzt von Mitte April bis Ende Mai auf der „Sea-Watch 3“ an Bord. Er ist mittelgroß, hat blondes kurzes Haar, trägt eine Brille. Er wirkt jünger als seine 31 Jahre, auf den ersten Blick fast unscheinbar. Doch seine Worte sind prägnant. „Wenn ein Europäer das erlebt hätte, was diese Menschen erlebt haben, würde über den ein Kinofilm gedreht werden.“ Imhoff geht es um Gerechtigkeit. Den Sinn dafür habe er von seinen Eltern und aus dem „fliegenden Klassenzimmer“ von Erich Kästner mitbekommen: „Wer ein Unrecht nicht verhindert, obwohl er es kann, macht sich mitschuldig – und ich kann halt Schiff.“ Doch was bedeutet Gerechtigkeit in einer gespalteten Gesellschaft?

Spötter würden Imhoff einen Gutmenschen nennen. Er weiß, dass es Menschen gibt, die sein Engagement nicht gutheißen, die ihn dafür kritisieren und ihm vorwerfen, Flüchtlinge zu motivieren, in einem überfüllten Schlauchboot oder einer besseren Nussschale den gefährlichen Weg über das Mittelmeer anzutreten. Von Menschen, die Flüchtlinge überhaupt nicht im Land haben wollen. „Man muss nicht politisch sein, um zu verstehen, dass es falsch ist, wenn Menschen an der europäischen Außengrenze ertrinken“, sagt Imhoff.



Einfahrt in den Hafen verwehrt





Wenn er von seinen Erfahrungen berichtet, schaut er Richtung Boden, um seine Gedanken zu sortieren. Wenn er spricht, wird er deutlich. „Ich bin Maschinist und mache meinen Job. Das ist nichts anderes als sonst in der Schifffahrt auch. Aber alles ändert sich bei einer Rettung, wenn die Gäste an Bord kommen.“ Die Seenotretter sprechen bewusst von Gästen, nicht von Flüchtlingen. „Es geht darum, die krassen Hierarchien aufzubrechen, auch wenn es einem häufig wie ein jämmerlicher Versuch vorkommt.“

Nachdem die „Sea-Watch 3“-Besatzung sich am 15. Mai mit den 65 Geretteten – darunter elf Frauen, acht unbegleitete Minderjährige, fünf Kinder und zwei Babys – zum „Port of Safety“, dem nächsten möglichen sicheren Hafen, also Lampedusa, aufmachen wollte, verwehrte Italien die Einfahrt in den Hafen. „Menschen schliefen an Deck. Es schaukelte, viele wurden seekrank“, sagt Imhoff. „Die haben eine verdammte Überfahrt über das Mittelmeer in einem Schlauchboot hinter sich. Denen geht es scheiße. Und dann werden sie nicht an Land gelassen.“

Zwei Tage später durften zunächst nur die Familien mit Kindern das Schiff verlassen. 47 Menschen blieben an Bord, auch eine schwangere Frau und eine Person mit Behinderung. Erst vier Tage nach der Rettung durften die verbliebenen Menschen an die italienische Küstenwache übergeben und nach Lampedusa gebracht werden. Im Gegenzug fuhr die „Sea-Watch 3“ nach Licata an die sizilianische Küste, um sich dort von den italienischen Behörden beschlagnahmen und durchsuchen zu lassen. Ein unwürdiger Kuhhandel. „Das war der einzige Weg, auf dem wir die Menschen an Land bringen konnten“, berichtet Imhoff.

Die Flüchtlinge und somit auch die Seenotretter sind Italiens Regierung und vor allem dem Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega ein Dorn im Auge. Erst am Mittwoch erließ Salvini ein Dekret, um Hilfsorganisationen für die Rettung von Migranten auf dem Mittelmeer härter zu bestrafen.

Während der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Heinrich Bedford-Strohm, der Schiff und Besatzung vergangene Woche in Licata besuchte, die Entkriminalisierung von Rettern forderte und Grünen-Chef Robert Habeck nach der Beschlagnahmung dem Rechtspopulisten Salvini ein „zynisches Spiel mit den Flüchtlingen und den Helfern auf dem Mittelmeer“ vorwarf, sah AfD-Fraktionschef Alexander Gauland „ein wichtiges Zeichen im Kampf gegen die illegale Einwanderung nach Europa“. Mit den Flüchtlingen, aber auch mit den Rettern wird Politik gemacht. Die Kirche positioniert sich, die Parteien positionieren sich – und mitten drin steht Gerit Imhoff aus Flensburg und will verhindern, dass Menschen ertrinken.

Nach zwei Wochen durfte die „Sea-Watch 3“ wieder auslaufen. Die Justiz stellte auf dem Schiff keine Verstöße fest. Die Ermittlungen gegen den Kapitän Arturo Centuro laufen allerdings noch, auch wenn es bei Sea-Watch heißt: „Wir sind überzeugt, dass unser Kapitän alles richtig gemacht hat und dass es zu keinem Verfahren kommen wird.“ Die Nichtregierungsorganisation beruft sich unter anderem auf die UN-Konventionen zum Internationalen Seerecht und die Verpflichtung, „jeder Person, die auf See in Lebensgefahr angetroffen wird, Hilfe zu leisten“. Außerdem gehe es laut Artikel 33 der Genfer Flüchtlingskonventionen darum, Menschen nicht dorthin zurückschicken zu dürfen, wo ihr Leben bedroht ist.

Imhoffs Job ist es, den Betrieb und die Technik des 55 Meter langen Schiffes am Laufen zu halten. Er ist einer von drei Ingenieuren an Bord. Bei der Rettungsaktion auf dem Wasser ist er nicht dabei. An Bord aber kümmert er sich nicht nur um die Maschinen, sondern auch um die Menschen. Er verteilt Decken und Getränke, hilft beim Kochen. Aber Helfen kann auch belastend sein. „Es geht darum, für die Gäste da zu sein, ihre Geschichten zu hören“, sagt er. „Das kann ich oft nicht gut. Was die Menschen erlebt haben, dafür habe ich nicht die Kraft, mir das anzuhören. Manchmal muss ich auf mich aufpassen und darauf, dass das Schiff weiterläuft.“ Manchmal hilft der Rückzug in den Maschinenraum.



Die zwei Seiten des Überlebens





Insgesamt geraten die Retter in Seenot geratener Menschen im Mittelmeer zunehmend unter Druck. In Malta war kürzlich der deutsche Kapitän Claus-Peter Reisch wegen einer nach Auffassung des Gerichts fehlerhaften Registrierung zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden. Auch sein Schiff wurde beschlagnahmt. Zehn Mitglieder der Besatzung der „Iuventa 10“, die sich ebenfalls in der Seenotrettung im Mittelmeer engagieren, stehen bald in Italien vor Gericht. „Natürlich mache ich mir meine Gedanken“, sagt Imhoff auf die Frage, ob er sich selbst Sorgen vor einer Strafverfolgung mache. „Das fühlt sich willkürlich an.“

Unter den Besatzungsmitgliedern der „Iuventa 10“, denen der Prozess gemacht wird, ist Pia Klemp. Sie war auch schon auf der „Sea-Watch 3“ als Kapitänin unterwegs. Jüngst wurde sie bundesweit bekannt, als auf Pro7 die beiden TV-Macher Joko und Klaas eine Viertelstunde freie Sendezeit zur Verfügung hatten und diese nutzten, um von drei Protagonisten drei sozialkritische Themen ansprechen zu lassen. Klemp berichtete über ihre Erfahrung aus der Seenotrettung. Sie erzählte die Geschichte, wie sie tagelang mit einem ertrunkenen, zweijährigen Jungen in der Tiefkühltruhe und seiner lebenden Mutter an Bord in internationalen Gewässern ausharrten, weil kein sicherer Hafen sie aufnehmen wollte: „Was sage ich dieser traumatisierten Frau über den Friedensnobelpreisträger EU?“, fragte Klemp.

Die Differenz zwischen dem ökonomischen Überleben und dem physischen Überleben ist der Resonanzraum, in dem sich die politische Diskussion entfacht. „Viele Menschen in Europa haben das Gefühl, dass die Spielräume enger werden“, sagt Imhoff, und gibt ein Beispiel: Sein Großvater habe als Bäckergeselle noch eine fünfköpfige Familie ernährt. Als Alleinverdiener. Das sei so heute nicht mehr möglich. „Wenn man versteht, dass es der gleiche Mechanismus ist, der Menschen das Leben hier schwer und woanders zur Hölle macht, fällt es vielleicht leichter, solidarisch zu sein.“

Im August geht Imhoff wieder an Bord der „Sea-Watch 3“. Dann fährt er wieder in seinen persönlichen Grenzbereich. Eigentlich will er sich als Maschinist um die Technik kümmern. Aber er wird schon jetzt wissen, dass er auch als Mensch gebraucht wird.