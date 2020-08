Den Lotterie-Effekt eindämmen

Avatar_shz von Frank Albrecht

25. August 2020, 10:00 Uhr

Gute Ernte ist kein Ruhekissen

Im Norden leben die Landwirte bei der Ernte ausnahmsweise mal auf einer Insel der Glückseligkeit. Der gebeutelte Berufsstand hat es mehr als verdient und allen Grund, seine Freude darüber zu genießen. Wie knapp Regenverteilung und Wasserspeicher im Boden gereicht haben, zeigt zugleich einmal mehr, wie sehr Landwirtschaft Lotterie unter dem Diktat der Naturgewalten ist.

Die Abhängigkeit vom Zufall wird in diesem Erwerbsfeld nie verschwinden. Minimieren immerhin lässt sie sich, und Anlass dazu gibt es, weil die Lotterie in Zeiten zunehmender Wetter- Und Klimaextreme oft genug schlecht ausgegangen ist. Kreativität und Know-how seitens der Bauern sind das eine, um mit diesen neuen Herausforderungen umzugehen. Erste Ansätze haben schon zum Erfolg beigetragen. Das andere sind auskömmliche Rahmenbedingungen, um Innovation finanzieren zu können. Eine gute Ernte entlässt Verbraucher nicht aus der Verantwortung, Nein zu Ramschpreisen zu sagen. Und die Politik nicht aus dem Auftrag, beim Verteilen der EU-Agrarmilliarden für die nächsten sieben Jahre zum Winter hin die Weichen richtig zu stellen. Anreize für Diversifizierung auf den Höfen und einen schonenden Umgang mit der Umwelt sind gefragt. Beides trüge bei zur Risikominimierung gegen Trockenheit, Starkregen, Hitze, Kältewellen & Co.