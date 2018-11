Demonstration gegen Schulgeld

Angehende Physiotherapeuten und Logopäden machen ihrem Ärger in der Landeshauptstadt Luft / Solidarität bei Landespolitikern

von Margret Kiosz

01. November 2018, 21:05 Uhr

Das Problem ist erkannt – eine Lösung aber noch nicht in greifbarer Nähe. Nach wie vor müssen angehende Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Logopäden für ihre schulische Ausbildung pro Monat rund 450 Euro aus eigener Tasche zahlen.

Deshalb gingen die jungen Leute gestern auf die Straße, demonstrierten vorm Landeshaus und machten mit großflächigen Kreidepaintings auf der Kiellinie die Öffentlichkeit auf ihre Sorgen aufmerksam. „Ich habe mich für die Abschaffung des Schulgeldes für alle Gesundheitsberufe auf Bundesebene eingesetzt“, rechtfertigte sich Gesundheitsminister Heiner Garg. Er hoffe, dass das Demo-Signal auch in Berlin endlich gehört wird. Die Bundesregierung habe die Abschaffung des Schulgeldes im Koalitionsvertrag festgeschrieben und sei deshalb jetzt am Zug. „Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Wettbewerbs um Fachkräfte ist hier eine schnelle Lösung durch die Bundesregierung dringend erforderlich“, so der Liberale.

Wohl wahr. Erst kürzlich schlug die Schleswiger Abgeordnete Birte Pauls (SPD) Alarm, weil aufgrund des Nachwuchsmangels Therapietermine bei Logopäden und Physiotherapeuten inzwischen verlost werden. Genauso wie Garg ist sie der Meinung, dass Schulgeld gesundheitspolitisch nicht zu rechtfertigen ist und setzt sich für eine gebührenfreie Bildung ein, „von der Kita bis zum Meister oder Master“. Dazu gehörten selbstverständlich auch die Therapeutenberufe.

„Zum Glück unterstützen mich meine Eltern in dem Wunsch, Logopädin zu werden“, erklärt die 16-jährige Kathleen Knoll aus Kiel. „Aber eigentlich ist es doch ein Unding, dass wir Schulgeld zahlen müssen und andere Berufe gebührenfrei sind.“ Rund 15 000 Euro koste die dreijährige Ausbildung, hinzu kommen Unterkunft und Verpflegung sowie Schulbücher. Selbst in der Zeit der Pflichtpraktika müsse man Geld mitbringen statt für die Arbeit etwas zu bekommen.

Bundesweit fehlen schon jetzt rund 6000 Therapeuten. Lange Wartezeiten und kaum noch Hausbesuche im ländlichen Raum seien die Folge. Inzwischen stehen – weil das Beruf immer unattraktiver wird – mehr als 1000 der genehmigten 1870 Schulplätze im Norden leer. Angesichts einer älter werden Gesellschaft müsse man diesen Umstand nicht nur zur Kenntnis nehmen, „sondern wir müssen daran etwas ändern“, betonte CDU-Sozialexpertin Katja Rathje-Hoffmann.

Moralische Unterstützung kommt auch von den Grünen: „Besonders schockierend sind die Schilderungen, dass inzwischen Therapieplätze für Schlaganfallpatienten zum Teil verlost werden“, sagt Marret Bohn, Gesundheitsexpertin der Öko-Partei. Die Schulgeldfreiheit für Gesundheitsfachberufe müsse kommen. „Je schneller, desto besser.“

Andere Bundesländer warten nicht länger auf Entscheidungen in Berlin, sondern werden selbst aktiv, berichten Kathleen Knoll und ihre Mitstreiter von der Aktion „Therapeuten am Limit“. So übernehme Nordrhein-Westfalen inzwischen 70 Prozent des Schulgeldes. Bayern habe es ganz abgeschafft.