Gegen Kreuzfahrtschiffe : Demo in Kiel friedlich: Klima-Aktivisten suchen Gespräch mit Passagieren

Die Anti-Kreuzfahrer-Demo in Kiel verlief ohne Zwischenfälle. Im Terminal durften Flyer verteilt werden.

von shz.de

14. Juli 2019, 18:25 Uhr

Kiel | Die spontane Blockade des Kreuzfahrers „Zuiderdam“ am Pfingstwochenende durch die „Turboklimakampfgruppe“ (TKKG) hat gesessen – für die angemeldete Demo am Sonnabend hatten sich Stadt, Seehafen Kiel und die Ordnungskräfte gut vorbereitet. Am Mittag versammelten sich nach Polizeiangaben rund 300 Menschen am Hauptbahnhof, um sowohl gegen die Schadstoffemissionen der Kreuzfahrer als auch gegen die Arbeitsbedingungen der Crews zu protestieren. Aufgerufen dazu hatte ein Bündnis verschiedener Organisationen – von Greenpeace und Nabu bis hin zur TKKG.

Fährverbindungen: Beitrag zur Völkerverständigung

Bei der Auftaktkundgebung wies Christian Marta von Greenpeace Kiel darauf hin, dass sich Kreuzfahrten in jetziger Form nicht mit dem von der Stadt ausgerufenen Klimanotstand vereinbaren lassen und forderte gemeinsame Lösungen von allen Beteiligten. Er betonte aber auch, dass die Fährverbindungen zwischen Kiel und Norwegen, Schweden und dem Baltikum in einem nach rechts rückenden Europa einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten.

Auch Hans Zorn aus Stoltenberg bei Schönberg war unter den Protestierern, um sich gegen die „unverantwortlichen Emissionen der Kreuzfahrer“ zu positionieren. Hinsichtlich wirtschaftlicher Aspekte – rund 68 Millionen Euro lassen Fährpassagiere, Kreuzfahrer und Crewmitglieder jährlich in der Region, zusammen mit Liegeplatzgebühren und weiteren Umsätzen sind es sogar 137 Millionen Euro – sagte Zorn, dass man nicht alles der Wirtschaft unterordnen solle. Der 70-Jährige sagte:

Gut wäre es allerdings, wenn man einen sinnvollen Spagat beider Interessen hinbekommen würde. Hans Zorn

Er habe nichts gegen Tourismus, solange damit verantwortungsvoller umgegangen wird.

„Euer Urlaub stinkt“

Der anschließende Demonstrationszug mit Zwischenkundgebung vor einem Reisebüro führte schließlich zum Ostseekai, wo der Kreuzfahrer „Mein Schiff 1“ lag. Wurde während des Zuges noch „Klimaschutz statt Kreuzfahrtschutz“ skandiert, hieß es am Ostseekai aus dem eigens für die Demonstranten abgesicherten Bereich lautstark an die Adresse der Passagiere gerichtet: „Euer Urlaub stinkt“.

Nichtsdestotrotz suchten die Aktivisten durchaus das Gespräch mit den Passagieren, um sie hinsichtlich der Umweltbelastung durch Kreuzfahrer zu sensibilisieren. Fünf Demoteilnehmern wurde es seitens der Stadt Kiel erlaubt, im durch Polizei stark gesicherten Terminal Flyer zu verteilen.

Auch wenn am Sonnabend drei Kreuzfahrer Kiel anliefen, lag am Ostseekai nur die „Mein Schiff 1“. Die „MSC Meraviglia“ lag an ihrem Stammplatz im Ostuferhafen, die „Aidaprima“ war laut offizieller Erklärung aus Platzgründen auf den Scheerhafen ausgewichen – als erster Kreuzfahrer, der dort anlegte. Aus Sicht der Polizei, die sowohl am Hauptbahnhof wie auch am Ostseekai, im Scheerhafen, im Ostuferhafen und auch auf dem Wasser mit einem starken Aufgebot an Kräften aus Schleswig-Holstein und Hamburg präsent war, verlief die Demonstration störungsfrei.