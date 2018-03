Dem Osterhasen der CDU folgen

von Sylvia Kaufmann

26. März 2018, 13:01 Uhr

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr laden die Tornescher Christdemokraten auch in diesem Jahr am Ostermontag zur Ostereier-Suche ein. „Ostern ist für uns nicht nur ein Feiertag, sondern auch ein Familienfest“, betont der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Daniel Kölbl. Interessierte sind am Montag, 2. April, zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Gelände am Heimathaus, Riedweg 3, herzlich willkommen, um sich auf die Spuren des „CDU-Osterhasen“ zu begeben.