Dem Norden geht’s ganz gut

Hamburger beim verfügbaren Einkommen Spitzenreiter unter den Bundesländern / Schleswig-Holsteiner auf Platz sechs

von Hanno Mönnich

23. April 2019, 21:10 Uhr

Hamburg/Kiel | Dem Norden geht es beim Thema private Einkommen recht gut, allen voran den Hamburgern. Sie haben die höchsten verfügbaren Einkommen unter den Bewohnern der 16 Bundesländer, so das Ergebnis einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung des DGB (WSI). Danach konnten sie 2018 pro Jahr 24 421 Euro für Konsum ausgeben oder sparen. Damit lagen sie um fast 2500 Euro über dem Bundesdurchschnitt von 21 952 Euro und knapp vor Bayern mit 24 026 Euro. Baden-Württemberg besetzt mit 23 947 Euro Rang drei. Die neuesten verfügbaren Zahlen stammen laut WSI aus dem Jahr 2016.

Die Schleswig-Holsteiner landeten mit 22 217 Euro pro Kopf immerhin auf dem sechsten Platz. Vor dem nördlichsten Bundesland lagen neben den drei Spitzenländern noch Hessen und Rheinland-Pfalz. Der WSI-Untersuchung zufolge stieg das nach Steuern, Sozialabgaben und Sozialtransfers verbleibende Einkommen im Land zwischen den Meeren seit dem Jahr 2000 um real 10,5 Prozent. Aus dem verfügbaren Einkommen müssen unter anderem auch die Wohnkosten gedeckt werden.

Wie in Deutschland insgesamt gibt es auch innerhalb von Schleswig-Holstein deutliche regionale Unterschiede. „Krösus“ ist der Kreis Stormarn mit 25 006 Euro, gefolgt von Nordfriesland (24 384) und Pinneberg (24 124). Am Ende stehen die kreisfreien Städte: Flensburg mit 18 481 Euro, Kiel mit 18 810, Neumünster mit 18 922 und Lübeck mit 19 575 Euro. Flensburg verbuchte seit 2000 sogar ein Minus von 1,7 Prozent.

Die ärmsten Bundesländer liegen im Osten. Schlusslicht ist Mecklenburg-Vorpommern mit einem durchschnittlichen verfügbaren Einkommen von 18 299 Euro.

Auch wenn Hamburg auf der Ebene der Bundesländer vorn liegt, wird in manchen anderen Regionen deutlich besser verdient. In den Flächenländern gleichen sich die Einkommen in den ärmeren und reicheren Städten und Landkreisen statistisch aus.

Unter den 15 größten Städten in Deutschland liegt Hamburg auf Platz vier, hinter München, Stuttgart und Düsseldorf. In München liegt das verfügbare Einkommen mit 29 685 Euro fast doppelt so hoch wie beim Schlusslicht Duisburg mit 16 881 Euro. Wohlhabendster Kreis in Deutschland ist Starnberg bei München mit 34 987 Euro pro Person. Mit dem wenigsten Geld müssen die Menschen in Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) auskommen. Dort beträgt das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen nur 16 203 Euro. Städte und Kreise mit besonders niedrigem Einkommen waren demnach in Teilen des Ruhrgebiets, des Saarlands und Niedersachsens zu finden.

Doch vor allem Ostdeutschland liege auch 30 Jahre nach der Wende weiter deutlich hinter dem restlichen Bundesgebiet, berichteten die Forscher und sprachen von einer „Ost-West-Spaltung“. In nur 6 von 77 Ost-Kreisen und kreisfreien Städten überschritt das Einkommen pro Kopf die Marke von 20 000 Euro, während im Westen 284 von 324 Kreisen und Städten darüber lagen.