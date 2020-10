Déjà-vu: Wieder bremst Corona die Vereine aus

November-Lockdown legt den Sportbetrieb lahm / Zweifel an Wiederaufnahme noch in diesem Jahr

Avatar_shz von

29. Oktober 2020, 18:10 Uhr

Husum | Ernüchterung und Enttäuschung, aber auch Verständnis – der ab Montag kommender Woche angeordnete November-Lockdown beschäftigt die nordfriesische Sportgemeinde. Mindestens einen Monat lang bleiben Hallen, Schwimmbäder und andere Einrichtungen zu. Treffen im Mannschaftskreis oder in Trainingsgruppen – verboten. „Das ist ernüchternd“, sagt Matthias Hansen.

Der Vorsitzende des Kreissportverbandes (KSV) verweist auf die immense gesellschaftliche Bedeutung der Vereine. „Sport ist mehr als Training und Punktspiele. Er ist soziales Miteinander. Wenn das fehlt, macht das was mit den Menschen“, meint er.

Seit Ministerpräsident Daniel Günther am Dienstag strengere Regeln für Schleswig-Holstein angekündigt hatte, wussten die Vereine, dass ihnen schwierige Wochen bevorstehen. Da war noch von Zehnergruppen im Training die Rede, Mittwoch folgte nach dem Bund-Länder-Gipfel der komplette Abpfiff. „Für unsere Region finde ich das etwas überzogen. Aber wir müssen es akzeptieren“, sagt Hartmut Wiebe. Der Vorsitzende des SV Frisia 03 Risum-Lindholm zeigt Verständnis für die bundeseinheitliche Lösung, doch er hadert damit, dass die Vereine für ihren Einsatz der vergangenen Monate nicht belohnt wurden. „Wir arbeiten mit Hochdruck an Hygienekonzepten. Im Sport ist von Ansteckungen nichts bekannt, private Feiern verursachen ja die Hotspots“, so Wiebe.

In seinem Verein hatte es nach einer Hochzeitsfeier einen Corona-Fall gegeben, dieser sei „schnell und ordentlich“ abgearbeitet worden. „Unseren Mitgliedern ein sofortiges Sportverbot erteilen zu müssen, war eine harte Nummer“, sagt der Frisia-Vorsitzende.

Hans Thiesen tut es vor allem für Jugendliche leid. „Sie dürfen nicht feiern, jetzt auch keinen Sport mehr machen – da frage ich mich, wo die Reise hingeht“, so der Vorsitzende des TSV Rot-Weiß Niebüll. Für ihn ist noch unklar, welchen Sportarten ab Montag noch nachgegangen werden darf. Der Hintergrund: Individualsport ist weiter möglich. „Unter was fällt zum Beispiel Tennis? Oder Leichtathletik?“, fragt Thiesen. Der TSV-Vorsitzende will abwarten,was konkret in der neuen Landesverordnung festgehalten wird.

Tim Binge ist skeptisch, ob er in diesem Jahr überhaupt noch als Handball-Trainer an der Seitenlinie stehen kann. „Vorstellen kann ich mir das nicht“, sagt der Coach der Handballerinnen des Bredstedter TSV. Nach über sieben Monaten Pause haben die „Bredis“ vor zwei Wochen ihr erstes Oberliga-Punktspiel bestritten (19:21 gegen die HSG Holstein/ Kronshagen), nun haben sie schon wieder eine wochenlange Pause vor sich. Selbst sollte im Dezember wieder gespielt werden können, brauche es eine gewisse Vorbereitungszeit, so Binge. „In der Mannschaft ist sogar die Angst da, dass es in dieser Saison überhaupt nicht mehr losgeht“, berichtet er. Der BTSV-Coach versorgt seine Spielerinnen nun mit Trainingsplänen und will unbedingt Kontakt halten.

„Ich gehe davon aus, dass in diesem Jahr kein Spiel mehr gespielt wird“, sagt Fabio de Nicolo, der Vorsitzende der Husumer SV, mit Blick auf den Fußball. Anfang 2021 werde es ebenfalls schwierig, Spiele auszutragen – auch ohne Virus. Traditionell behindert das Wetter den Fußballbetrieb von Januar bis März. De Nicolo vermutet, dass Richtung Saisonende viele Staffeln in einer einfachen Runde durchgedrückt werden. „Wir bemerken schon jetzt einen Einbruch bei den Einnahmen um das Drei- bis Vierfache“, sagt de Nicolo angesichts begrenzter Zuschauerzahlen und eines gehemmten Konsumverhaltens der Leute im Friesenstadion. Immerhin: „Die Mitgliederzahl ist konstant.“

Auch Hansen hat keine Kenntnis von steigenden Vereinsaustritten. „Die Verbundenheit mit den Sportvereinen ist bei uns in Nordfriesland groß. Corona wird uns weiter begleiten, wichtig ist, dass wir aktiv bleiben“, sagt der KSV-Vorsitzende.