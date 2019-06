Defibrillator ist teurer als gedacht

Gerät soll am MarktTreff installiert werden

von Philipp Dickersbach

22. Juni 2019, 16:05 Uhr

Heidgraben | Im Ernstfall können Defibrillatoren den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Die Bedienung der kleinen Geräte ist mittlerweile sehr einfach und auch für einen Laien leicht möglich. In Heidgraben wird derzeit diskutiert, einen solchen Lebensretter an einem zentralen und stark frequentierten Ort der Gemeinde, dem MarktTreff, zugänglich zu machen. Doch die Kosten könnten dem Plan einen Strich durch die Rechnung machen.

Die Fraktion der Grünen und Unabhängigen war es, die die Idee Ende Februar ins Spiel gebracht hatte. Die bislang in der Gemeinde befindlichen Defibrillatoren − sie befinden sich im Gemeindezentrum, der Sporthalle und am Sportplatz − seien nicht rund um die Uhr zugänglich, so die Argumentation. Ein weiteres Gerät, angebracht beispielsweise in dem stets zugänglichen Raum mit dem Geldautomaten, sollte Abhilfe schaffen.

Bei den Fraktionen von CDU und SPD stießen die Grünen auf offene Ohren. Zumal die Kosten im Frühjahr auf maximal 700 Euro geschätzt wurden. Diese Zahl ist mittlerweile hinfällig. Wie Bürgermeister Ernst-Heinrich Jürgensen (SPD) am Donnerstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen mitteilte, dürfte das Gerät die Gemeinde inklusive der notwendigen Einweisung vielmehr rund 2000 Euro kosten. Eine Entscheidung für oder gegen die Anschaffung fiel deswegen noch nicht. Das Thema wurde zur weiteren Diskussion in die Fraktionen verwiesen.