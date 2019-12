Defekt löste Großbrand aus

Avatar_shz von Matthias Kirsch

30. Dezember 2019, 18:19 Uhr

Hamburg | Nach dem Brand von vier Kleintransportern in einem Steinmetzbetrieb am Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf schließt die Polizei Brandstiftung aus. „Wir gehen zu 99,9 Prozent von einem technischem Defekt an einem dieser vier Fahrzeuge aus“, sagte gestern eine Polizeisprecherin in Hamburg. Es gebe überhaupt keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder darauf, dass sich Dritte Zugang verschafft hätten. Die Fahrzeuge hatten am frühen Sonnabendmorgen Feuer gefangen. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude des Steinmetzbetriebes konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindern.