Neue Rosenkönigin : Das war das Uetersener Rosenfest

Es war wieder einmal ein Spektakel rund um die Rose: Uetersen feierte die Blumen mit Königsproklamation.

von Michaela Eschke

08. Juli 2019, 12:20 Uhr

Uetersen | Das Uetersener Rosenfest zieht Rosenfreunde an, von überall her kommen Fans der stolzen Blume angereist. „Wir werden jedes Jahr mit unseren Fragen gut beraten“, berichtete Annelore Gödke aus Rostock über die Rosenberatung der Freunde des Rosariums. Christiane Bonewitz war eigens aus Berlin angereist, „um die Rosenzüchter mal in ihrer Heimatstadt kennenzulernen“.

Alle Besucher erwartete ein buntes Spektakel rund um die Rose.

Vorherige Rosenkönigin dankte ab

Zu Tränen gerührt dankte Rosenkönigin Nadia I. nach fünf Jahren ab. Sie übergab den Thron an ihre Prinzessin, die nun Königin Ann-Christin I. ist. Geheim war, wer ihre Rosenprinzessin werden würde. Anmutig schritt Dilan I. durch die Menge.

Die 26-Jährige arbeitet bei Rosen Tantau und ist eine fachkundige Rosenbotschafterin. Von Husum bis tief in die Heide waren weitere Produkthoheiten angereist und warben für ihre heimischen Feste.

Am Folgetag öffnete der Einzelhandel zum verkaufsoffenen Sonntag. Privatleute boten gebrauchte Waren feil auf einer langen Flohmarkt-Meile ab der Fußgängerzone. Viele lokale Vereine und Geschäfte beteiligten sich mit Ständen und Aktionen, darunter die Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe (IHG), Organisator des Fests.

Auch kulturell wurde einiges geboten: Der Musikzug Rosenstadt Uetersen feierte sein 50-jähriges Jubiläum. Nicht nur er spielte auf, sondern auch befreundete Spielmannszüge aus Moorrege, Klein-Nordende, Hörnerkirchen und Haselau.

Historisches Flair verbreiteten die Flaneure „Balltänzer“. „Homefield Four“ spielte Pop und Rock , Jazz-Klänge präsentierte „Apex“ und die „RoseLiners“ zeigten Line Dance.