Das Virus und die Literaten

31. Januar 2020, 15:03 Uhr

Noch verbietet der Respekt gegenüber den Betroffenen die künstlerische Verwertung der Corona-Epidemie. Aber man kann davon ausgehen, dass sie eines Tages von Autoren genutzt wird. Berühmte Beispiele bieten Anreiz. Edgar Allen Poe war einer der ersten, der mit seiner Novelle „Die Maske des roten Todes“ den – vergeblichen – Versuch einer elitären Gruppe schildert, der Pest zu entkommen. Thomas Mann griff das Thema im „Tod in Venedig“ auf. Am Lido wird der alternde Literat Gustav Aschenbach Opfer der Cholera, deren Existenz die Behörden verheimlichen. An dieser Seuche starben 1892 in Hamburg über 10 000 Einwohner. Doch der Senat versuchte, die Katastrophe zu verharmlosen. Der Schriftsteller Detlev von Liliencron brachte den durch hygienische Missstände verursachten Skandal in einem Gedicht ans Licht und wurde für die Enthüllung von der Obrigkeit als Nestbeschmutzer kritisiert, obwohl er die Epidemie nach Bombay verlegte. Derart plumpe Verschleierungen sind heute nicht mehr möglich. Angesicht des Warenangebots auf chinesischen Märkten kann der Ausbruch von Seuchen allerdings nicht erstaunen.