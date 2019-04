Das schleichende Aus für Bäcker und Metzger

Lebensmittelhandwerk unter Druck: Nachwuchs und Fachkräfte fehlen, Konkurrenz wächst, Bürokratie belastet

von Hanno Mönnich

23. April 2019, 21:08 Uhr

Kiel/Hamburg | In Schleswig-Holstein machen immer mehr Bäcker und Fleischer ihre Betriebe dicht. Die Zahl der Metzgereien ist zwischen 2008 und 2018 landesweit um etwa ein Drittel gesunken, wie aus einer Erhebung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) hervorgeht. Demnach waren im Norden 2008 noch 628 Fleischereibetriebe bei den Handwerkskammern eingetragen. 2018 waren es nur noch 421. Bei den Bäckereien fiel der Rückgang etwas geringer aus: 2008 waren landesweit noch 371 dieser Betriebe registriert. Bis Ende 2018 sank die Zahl auf 269.

Ähnlich ist die Entwicklung in Hamburg: Während es vor zehn Jahren noch 92 Bäckereibetriebe in Hamburg gab, waren es im vergangenen Jahr nur noch 71, teilte der ZDH mit. Noch drastischer ging die Zahl der Fleischerei-Fachbetriebe im gleichen Zeitraum in Hamburg zurück, von 148 auf 89 Unternehmen.

Auch bundesweit sieht es nicht viel anders aus: In den vergangenen zehn Jahren sank die Zahl der Bäcker- und Fleischerbetriebe um etwa 30 Prozent. Von den 2008 noch 15 337 gelisteten Bäckereien hatten bis 2018 mehr als 4400 Betriebe geschlossen (Stand 2018: 10 926). Bei den Fleischereien sank die Zahl der Geschäfte von 18 320 auf 12 897.

Ganz anders verläuft die Entwicklung bei den Konditoren. Deutschlandweit gab es bei den Zuckerbäckern einen Anstieg auf 3184 Betriebe zum Ende vergangenen Jahres (2008: 3054). Auch im Norden legten sie zu von 81 (2008) auf 89 (2018).

Noch größer fiel der Anstieg bei Brauern und Mälzern aus – bundesweit und in Schleswig-Holstein. Im nördlichsten Bundesland hat sich ihre Zahl von 2008 bis 2018 auf 23 eingetragene Betriebe fast verdreifacht (2008: 8). Bundesweit stieg deren Zahl im gleichen Zeitraum von 773 auf 1140.

Vor allem Nachwuchssorgen belasten die beiden größten Zweige des deutschen Lebensmittelhandwerks. „Den elterlichen Betrieb übernimmt nur noch, wer dies wirklich will“, berichtet Herbert Dohrmann, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Fachverbände des Lebensmittelhandwerks und zugleich Präsident des Deutschen Fleischer-Verbandes. Hinzu kämen eine Konzentration innerhalb der Branchen und die Konkurrenz durch Supermärkte, Tankstellen und Backshops. Dohrmann weiter: „Die Hürden, seien es die bürokratischen oder die finanziellen, sind nicht gerade niedriger geworden.“

Auch belaste der Wettbewerb um Auszubildende und Fachkräfte die Branchen. „Inzwischen suchen alle Unternehmen der Wirtschaft – nicht nur im Handwerk – aber auch Institutionen und Organisationen, händeringend nach Fachkräften beziehungsweise Auszubildenden.“ Nach Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung blieben im vergangenen Jahr 906 Lehrstellen in Bäckereien unbesetzt. Den Fleischereibetrieben fehlten 894 Azubis. Und die Bürokratie belaste, so Dohrmann: „Gesetzliche Vorschriften, die auf Großunternehmen zugeschnitten sind, werden auf Familienbetriebe mit zehn Mitarbeitern angewandt, wie zum Beispiel beim neuen Verpackungsgesetz.“ Überdies profitierten große Unternehmen eher von Erleichterungen, wie bei der EEG-Umlage. Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz werden die Kosten für den Ausbau von Ökostrom über eine Umlage finanziert. Das Gesetz gewährt jedoch Nachlässe für Unternehmen, die sehr viel Strom verbrauchen, zum Beispiel Stahlwerke.

Nach Einschätzung Dohrmanns wird der Trend zu weniger, aber eher größeren Betrieben anhalten. Hatte 1970 ein durchschnittlicher Metzger 5,9 Beschäftigte, waren es 2018 im Schnitt 11,7 Mitarbeiter.