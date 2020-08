„Das Problem ist hinterm Steuer“

Alle Straßenwärter des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr absolvieren Fahrsicherheitstrainings – auch mit schwerem Gerät

von Kay Müller

25. August 2020, 19:42 Uhr

Boksee | „Angeschnallt?“, fragt Holger Hoop und tritt aufs Gaspedals seines Unimogs. Der Tacho steht bei Tempo 60, als der Straßenwärter des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr (LBV) kurz darauf voll auf die Bremse tritt. Das zwölf Tonnen schwere Gefährt mit dem angebauten Mähwerk ruckelt, neigt sich nach vorn, der Fahrer wird in den Gurt gedrückt, dann steht der Unimog. Die Warnblinkanlage ist automatisch angegangen, Hoops Gesichtszüge entspannen sich wieder. „So eine Situation habe ich auch noch nicht erlebt“, sagt der Straßenwärter. Und: „Es ist gut, hier mal an seine Grenzen zu gehen – und vielleicht darüber hinaus.“

Hoop ist einer von sieben Beschäftigten des LBV, die beim Fahrsicherheitstraining auf dem Gelände des ADAC-Verkehrsübungsplatzes Boksee bei Kiel teilnehmen. Immer mal wieder kommen die Mitarbeiter in brenzligen Situationen, so komme es etwa bei Mäharbeiten auf größeren Straßen zu Auffahrunfällen, sagt LBV-Direktor Torsten Conradt, der sich selbst ein Bild von dem Training macht. Insbesondere die rund 600 Beschäftigten in den Straßenmeistereien seien einem 13-mal höheren Risiko ausgesetzt, in einen Unfall verwickelt zu werden als andere Verkehrsteilnehmer. „Und deswegen können bei uns seit 2011 alle Beschäftigten ein Sicherheitstraining machen“, sagt Conradt.

Holger Hoop ist zum zweiten Mal dabei. „Es kann nie schaden, alles aufzufrischen“, sagt der 47-Jährige, der seit fast 30 Jahren beim LBV ist. Und mit dem Unimog sei das eine besondere Herausforderung, weil der viele Anbauten habe. Rund 360 000 Euro kostet so ein Fahrzeug, das etwa für Grünschnittarbeiten und im Winterdienst eingesetzt wird.

Beim Training lernen die Fahrer ihre Gefährte noch besser kennen. „Zu Anfang geht es um Ladungssicherung, manche kommen hier ja mit einem Unimog an, auf dem sieht es aus wie in einem alten Kleiderschrank auf dem Boden“, sagt ADAC-Sprecher Ulf Evert. Danach geht es ans Kurvenfahren und Ausweichen, und immer wieder in diesem eintägigen Training auch ums Bremsen.

„Was glaubt ihr, wie lange braucht ihr um zu reagieren?“, fragt Fahrsicherheitstrainer Jörg Albert in die Runde. Die sieben Fahrer schauen sich an. „Vielleicht eine oder zwei Sekunden“, antwortet Hoop zögerlich. Albrecht zeigt ihm, was das bedeutet und schreitet die Fahrbahn ab, auf der der Straßenwärter vorher sein Fahrzeug angehalten hat. „Bei Tempo 30 beträgt der reine Bremsweg acht Meter, bei Tempo 50 schon 20 Meter – und da ist deine Reaktionszeit noch nicht mit drin.“ Die Teilnehmer schweigen. „Wenn ihr in einer Sekunde reagiert, fährt der Unimog noch einmal neun Meter weiter“, sagt Albert und geht wieder einige Schritte weiter. „17 Meter, das braucht ihr, um euer Fahrzeug in einer Tempo 30 Zone anzuhalten.“ Stille auf dem Platz. „Wahnsinn“, murmelt ein Straßenwärter, der sich vielleicht gerade vorstellt, wie es ist, wenn er vor einer Schule plötzlich bremsen muss. Jörg Albert schaut in die Runde und fragt: „Merkt ihr, wo das Problem ist?“ Und als keiner antwortet, sagt der Fahrtrainer: „Das Problem ist hinter dem Steuer. Das seid ihr.“ Da ist es gut zu wissen, wo der Fahrer seine Grenzen sind.