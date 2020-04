Das Problem ist: der Mensch

In der Corona-Krise wächst die Hoffnung, dass die Menschheit endlich begreifen wird, wie dünn das Fundament ist, auf dem sie wandelt. Dem muss man leider entgegenhalten: Freut euch bloß nicht zu früh.

Avatar_shz von Sönke Lundt

09. April 2020, 21:18 Uhr

Seelenheil? Angst vor der Hölle? Ach was! Dass der Mephisto im „Faust“ von Johann Wolfgang Goethe faktisch nichts mehr mit der dogmatischen Vorstellung des Teufels zu tun hat, wie ihn das Christentum über Jahrhunderte an die Wand malte, hatte auch mit der Pest zu tun. Als an ihr im Europa des Mittelalters Hunderttausende starben, bewirkte das ein Wunder, das der Kirche gar nicht gefiel: Auch wenn es noch dauern sollte, aber nach und nach merkten die Menschen, dass – falls überhaupt – nicht allein Gebete heilsame Kraft entfalteten, sondern die Ergebnisse systematischer Forschung. Die Pest hatte großen Anteil daran, dass die folgenden Epochen zu Jahrhunderten seriöser Wissenschaft wurden und der Alles-Strafe-für-eure-Sünden-Hokuspokus der Kirche ein Ende fand.

Goethes Mephisto ließ sich auf eine Wette mit einem neugierigen Forscher ein. Er, der Teufel, negierte alles auf der Welt. Er beschrieb sich bekanntermaßen als „ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft“, als „der Geist, der stets verneint! Und das mit Recht; denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht.“ Zwar ist es gerade en vogue, „Die Pest“ von Albert Camus zu lesen. Doch passt Goethes „Faust“-Tragödie im Grunde viel besser in unsere Zeit, in der ein einziges Virus die ganze Welt lahmlegt, Zehntausende Menschen dahinrafft und vielleicht am Ende doch das Gute schafft.

Ob mit dem Teufel im Bunde oder nicht: Seit Jahrhunderten tut sich die Menschheit Böses an, meist gewollt, manchmal ungewollt, um dann doch auch noch Gutes hervorzubringen. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurden im Westfälischen Friedensabkommen die grundlegenden Bedingungen für eine friedliche und dauerhafte Koexistenz von Katholiken und Protestanten festgehalten, die bis heute in Europa Bestand haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg schuf sich Europa mit der EU ein – bei aller berechtigten Kritik im Detail – Instrument zur Sicherung von Frieden und Wohlstand. Aber leider ist es auch der Mensch, der immer wieder aus dem Guten Böses schafft. Jeder technische Fortschritt machte Kriege nur brutaler und blutiger.

Und wie wird es nach der Corona-Krise sein? Dass das Fundament, auf dem sich alles Leben auf der Erde stützt, rissig ist, wussten wir schon lange. Wie schnell es ins Wanken bis knapp vor seinem Einsturz geraten kann, erlebt die Menschheit dieser Tage und Wochen so bewusst und anschaulich wie wohl noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Vielleicht ist diese Erkenntnis sogar das eigentlich Tragische, wenn nicht sogar Traumatisierende der Corona-Misere. Ein einziges verdammtes Virus zeigt dem Menschen in seiner Ignoranz, seinem Egoismus die Grenzen auf, die gefühlt viel näher liegen, als manch einer glaubte.

Wird die Menschheit nun also begreifen, dass es so nicht weitergehen kann? Betrachten wir das Corona-Debakel durch die Augen von Goethes Mephisto, müsste dieses Teufelszeug „jener Kraft“ dienen, „die stets das Böse will und stets das Gute schafft“. Kann das Gute also gar nicht ohne das Böse existieren? Man könnte meinen: Jetzt hilft nur fester Glauben an den ewigen Fortschritt. Die Optimisten unter uns werden sich daran halten, auf das Gute durch das Böse hoffen und „Jetzt erst recht“ in die Welt hinausrufen. Die Pessimisten werden weiterhin dem Bösen zuneigen und auf den Untergang der Menschheit warten, der nicht kommen wird, weil das Böse ja schließlich im Guten endet. Oder?

Wie es wird: Niemand kann es wissen, weil die ökonomischen, sozialen, gesellschaftlichen und am Ende auch politischen Folgen der Krise nicht absehbar sind.

Hoffnung auf eine Wende zum Guten schadet sicher nicht. Aber wie soll diese aussehen? Das Ziel, die Corona-Pandemie gut zu überstehen und im wahrsten Sinne des Wortes zu überleben, eint alle. Doch wenn erst ein Virus, also das Böse, die Menschheit zur Einigung zwingt, muss man sich fragen: Geht’s noch?

Wir ahnen oder wissen doch alle: Sobald ein wirksames Medikament und später ein Impfstoff gegen das Coronavirus auf dem Markt ist, geht alles von vorn los. Es ist ja nicht so, dass dann 99,9 Prozent der Bewohner der Industriestaaten sagen werden: Wissenschaft ist super, dann muss also das, was all die Experten über den Klimawandel sagen, doch stimmen. Wird es so sein? Nein. Die Furcht vor dem Coronavirus wird verschwinden. Die Angst aber vor dem Untergang des Abendlandes oder der ganzen Welt wird bleiben und sich weiter Wege zur Entladung suchen. Ob dabei immer Gutes herumkommt, bleibt abzuwarten. Denn das größte Problem war, ist und bleibt: der Mensch und das was er Gutes und Böses schafft. ●