Das neue Miteinander in Moorrege

Ein Update für die CDU im Ort: Partei und Fraktion haben sich verjüngt und wollen offener auftreten

29. Oktober 2020, 10:09 Uhr

Moorrege | Neue Mitstreiter, eine deutliche Verjüngung und eine zugewandte Gesprächskultur – in der Moorreger Kommunalpolitik hat sich in den vergangenen Monaten einiges geändert. Unter dem Motto „Moorreger CDU 2.0, Das Update“ präsentieren der neue CDU-Fraktionschef Sören Weinberg und Parteisprecher Martin Balasus die Marschrichtung für die kommenden Monate. Einfach war der Übergang nach dem geplanten Rücktritt von Bürgermeister Karl-Heinz Weinberg (CDU) nicht, die Corona-Pandemie sorgte für politisch raue See in Moorrege. Doch der kräftige, böige Wind hat sich inzwischen gelegt, so die Botschaft von Sören Weinberg und Martin Balasus.

Parteisprecher Martin Balasus ist stolz darauf, dass die Verjüngung geklappt hat. Der neue Fraktionschef ist zwar auch schon 52 Jahre alt, sein Vorgänger Georg Plettenberg hatte nach mehr als drei Jahrzehnten Tätigkeit mit 80 Jahren das Staffelholz übergeben. Die beiden sind dankbar für die Leistung in den vergangenen Jahrzehnten. „Wir haben in Moorrege noch die Möglichkeit, zu gestalten“, sagt Martin Balasus. Die finanzielle Corona-Delle werde in diesem Jahr noch nicht so tief in den Haushalt einschlagen. Dennoch blicken der neue Fraktionschef und Martin Balasus, der für Plettenberg in den Gemeinderat nachrückte, ein wenig sorgenvoll in die Zukunft. „Ich hoffe, dass die Verwaltung uns noch einen Haushalt für 2021 vorlegt“, sagt Sören Weinberg. Die Gemeinderatssitzung wurde bereits nach hinten auf Dienstag, 15. Dezember, verschoben.

Immer im Dialog bleiben ist das Credo von Sören Weinberg. „Mittlerweile sind wir gut vernetzt und haben fast täglich Kontakt“, sagt er. „Es ist ganz wichtig, dass alle mitgenommen werden und wir in der Diskussion sind“, sagt er über seinen Führungsstil. Das gilt nicht nur innerparteilich. Wichtig ist ihm auch mit den anderen Fraktionschefs Gespräche zu führen. „Zwanglos. Das ebnet die Wege für andere Gespräche“, sagt der Christdemokrat. Dieses Miteinander minimiere auch das Konfliktpotenzial, betont Martin Balasus. Diesen neuen Weg beschreite auch der neue Bürgermeister Wolfgang Balasus (CDU). „Der Bürgermeister ist mit allen im ständigen Dialog“, betont der Parteisprecher. Dass dies bei den politischen Mitbewerbern gut ankommt, habe die jüngste Gemeinderatssitzung gezeigt. Dort habe es Lob durch die Opposition gegeben, sagt Martin Balasus. „Dialogbereitschaft und Transparenz sind als oberste Maxime unserer Arbeit zu begreifen“, sagt er.

Zum neuen Miteinander gehört natürlich auch die enge Zusammenarbeit mit den Grünen, die nach dem Verlust der absoluten Mehrheit bei der Kommunalwahl 2018 der Partner ist. „Wir haben einen guten Draht mit den Grünen, bereiten alles unter acht Augen vor“, sagt Sören Weinberg. So gebe es vor jeder Sitzungsperiode eine gemeinsame Fraktionssitzung von CDU und Grünen.

Der neue Fraktionschef will an Bewährtem wie der soliden Haushaltsführung und der Vermeidung von Steuererhöhungen festhalten, gleichzeitig aber auch neue und eigene Akzente seten. Ein wichtiges Thema ist die Schaffung von Wohnraum, der für Senioren über 65 Jahre attraktiv ist und auch behindertengerecht sein soll. Es gebe eine Initiative eines Moorregers, die von der CDU voll unterstützt werde. „Der Bedarf ist riesig“, weiß Sören Weinberg. Moorrege sei ein von Einfamilienhäusern geprägtes Dorf, erläutert Martin Balasus. Ältere Bürger wollten im Dorf bleiben. Meist seien das Seniorinnen. Der Investor plant ein Gebäude mit 22 Wohneinheiten, das auf der sprichwörtlichen grünen Wiese im Vossmoor entstehen soll. Das Projekt sehe eine Begleitung der Mieter durch medizinische Pflege im Haus vor, auch eine ärztliche Versorgung solle es geben. „Wir haben dafür gekämpft und werden uns auch in Zukunft dafür einsetzen“, betont Martin Balasus.

Damit die Geschichte der Gemeinde auch in der Zukunft sichtbar ist, hat die CDU den Antrag gestellt, den Historienpfad fortzusetzen. Fünf Schilder seien bereits gesetzt worden, beispielsweise vor Schloss Düneck, so Sören Weinberg. Das Landhaus wurde 1871 für den reichen Deutsch-Amerikaner erbaut und ist Schauplatz des von Carl Bulcke geschriebenen Romans Silkes Liebe, der 1906 erschien. Nun sollen fünf weitere Schilder aufgestellt werden, unter anderem vor Eggers Hoff, der nun abgerissen ist, an der Alten Schule in der Klinkerstraße, oder für die Jacobs-Werft, die berühmt war für ihren Ewer-Bau. „Das passt in das Konzept, das wir mit der Gründung des Heimatmuseums begonnen haben“, erläutert Martin Balasus. Und er zitiert August Bebel, einen der Begründer der deutschen Sozialdemokratie: „ Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten.“

Auch das weit über die Dorfgrenzen hinaus bekannte und beliebte Klassikkonzert soll nach dem Willen der Christdemokraten fortgesetzt werden. In diesem Jahr musste das Jubiläumskonzert wegen der Corona-Pandiemie ausfallen. Der Antrag, im Haushalt Mittel für eine Neuauflage in 2021 einzustellen, sei mit der innigen Hoffnung verbunden, dass dann der kulturelle Mittelpunkt der Region wieder durchgeführt werden kann.

Das Proms-Konzert unter der Leitung von Chefdirigent Mike Steurenthaler lockte bisher 1000 Musikliebhaber in die Mehrzweckhalle An’n Himmelsbarg. „Unser Ziel ist es, dass alle Besucher Musik zu ganz niedrigem Preis genießen können“, betont Sören Weinberg. 20 Euro kostet bisher eine Karte. Das ist nur möglich, weil es viel Hilfe gebe, sei es personeller oder finanzieller Art.