Im Corona-Lockdown : Das Modehaus Wichmann geht neue Wege

Das Kappelner Geschäft bringt seinen Kunden die Waren nach Hause – auch zum Anprobieren.

24. Januar 2021, 15:32 Uhr

Kappeln | Die langen Schließzeiten während des Lockdowns bringen den Einzelhandel schon genug in Schwierigkeiten. Vor allem für die Textilien-Geschäfte kommen nun auch die Lieferantenverträge zum Tragen, denn die müssen bedient werden.

„Wir hatten durch die Erfahrung mit dem ersten Lockdown etwas umdisponiert“, berichtet Torben Wichmann vom Modehaus Wichmann in Kappeln, „aber die meiste Ware für die aktuelle Saison wurde schon vor einigen Monaten bestellt, damit sie rechtzeitig eintrifft.“ Und diese Ware müsse zu bestimmten Terminen bezahlt werden, fügt er hinzu. Viele Lieferanten würden sich noch zurückhalten, aber so langsam ginge es auch bei denen ans Eingemachte, erklärt der Wichmann-Chef. „Der ganze Weltmarkt ist durcheinander“, verrät er weiter, „bei bestimmten Produkten gibt es auch Lieferschwierigkeiten, bei jedem fehlt irgendetwas.“ Das läge unter anderem daran, dass auch bei den Produktionsfirmen die Menschen krank würden. „Wir müssen das irgendwie finanziell überstehen“, sagt Wichmann, „um die Ware bezahlen zukönnen.“

Er habe sich inzwischen ein System ausgedacht, das seit einer Woche läuft und von seinen Stammkunden bereits gut angenommen wurde. Eine Email, eine Nachricht bei Facebook oder ein Anruf genügen, um Bestellungen aufzugeben. Ob Hosen, Pullis und T-Shirts, von Jacken, Blazern bis hin zur Unterwäsche könne alles geordert werden, erläutert Wichmann sein neues Modell.

„Ich packe dann persönlich eine Tüte zusammen mit einer guten Auswahl von allem“, sagt er, „ab und zu hilft unsere Azubine mit“, ergänzt er, denn die darf zeitlich keinen zu großen Lehrausfall haben, um zur bald anstehenden Prüfung zugelassen zu werden.

Die Ware kann dann abgeholt und zu Hause ganz in Ruhe anprobiert werden, im 15 Kilometer-Umkreis werde auch geliefert. Die Bezahlung erfolge per Rechnung. Der Rest käme zurück in den Laden. „Ja, natürlich ist da auch ein Risiko bei, aber 90 Prozent meiner Kunden kenne ich persönlich und habe ein gutes Bauchgefühl und eine gute Menschenkenntnis“, sagt Wichmann. Andere, die ihm völlig unbekannt seien, müssten zumindest ihren Ausweis vorlegen.

In diesem Jahr würde man ansonsten mehr auf die kurzfristigen Lieferanten zurückgreifen, je nachdem, wie es sich weiter entwickeln wird. „Auch bei diesen Lieferanten kann es spannend werden,bis zum Wieder-Öffnen-Dürfen der Geschäfte durchzuhalten“, sagt er hoffend und vertrauend darauf, dass die Menschen sich darauf besinnen, in ihrer Region einzukaufen. „Und ich hoffe, dass es dann eine wirklich gute Frequenz gibt, die wir alle brauchen.“