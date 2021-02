Politik in Berlin und Kiel : Das Märchen von den Enthaltungen im Deutschen Bundesrat

Freitag tagt der Bundesrat zum 1000. Mal – eine kleine Regelkunde und ein Reformvorstoß aus Kiel.

Berlin/Kiel | Vor der 996. Sitzung des Bundesrats im November war es mal wieder so weit: Weil zwar CDU und Grüne in Schleswig-Holstein dem neuen Infektionsschutzgesetz in der Länderkammer zustimmen wollten, aber die FDP nicht, konnte sich die Jamaika-Regierung nicht ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.