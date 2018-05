Bürgerentscheid Flughafen Holtenau : „Das ist völlig unrealistisch.“

Kritik an der Parole der Flughafen-Gegner „Wohnen für Viele statt Fliegen für Wenige“ kommt ausgerechnet aus dem Wohnungsbau.

von Andrea Lange

02. Mai 2018, 19:38 Uhr

Flughafen Holtenau – Ja oder Nein? Wenige Tage vor der Abstimmung über die Zukunft des Flugplatzes am Rande der Landeshauptstadt wird Kritik an der Debatte laut. „Wir haben den Eindruck, dass die Diskussion um den Flughafen stark auf die Idee des schnellen günstigen Wohnraums reduziert ist“, beklagt Jörg Orlemann, Hauptgeschäftsführer der IHK Kiel, die Argumente der Gegner des Flughafens. „Das ist Wunschdenken.“ Unterstützung erfuhr Orlemann jetzt im Gespräch mit Dr. Ulrik Schlenz, Vorstand der Wankendorfer Baugenossenschaft, und Björn Petersen, Vize-Präsident des Immobilienverbands Deutschland.

Keine Frage, sollten sich die Kieler am Sonntag, 6. Mai, im Rahmen des Bürgerentscheids mehrheitlich gegen den Erhalt des Flugplatzes aussprechen, profitierten vor allem die Wohnungs- und die Bauwirtschaft. Denn die Argumente der Flughafen-Gegner, wie die Initiative „Wir machen Stadt“, zielen Richtung sozialer Wohnungsbau.

Dr. Ulrik Schlenz und Björn Petersen haben jedoch Zweifel an der Argumentation der Flughafen-Contras. „Es ärgert mich wirklich, wie in der Debatte mit dem Wort ,Faktencheck’ umgegangen wird“, kritisiert Ulrik Schlenz. „Das, was propagiert wird, sind Erwartungen, keine Fakten.“ So werde etwa versprochen, dass im Falle der Schließung auf dem Gelände in acht bis zehn Jahren günstige Wohnungen entstehen. „Das ist völlig unrealistisch.“ Prognosen hinsichtlich etwaiger Bauvorhaben auf dem Gelände in Holtenau anzustellen, sei höchst problematisch,warnt Schlenz.

„Das Gelände ist seit über hundert Jahren ein Flugplatz, davor war es eine Festung. Zudem hat die Stadt Erfahrungen mit massiven Bombenangriffen.“ So ignoriere die „verkürzte Darstellung“ der Flughafen-Gegner Bodenrisiken wie Altöl, Treibstoffe oder Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. „Mit der heutigen Faktenlage würde ich mich mit diesem Projekt nicht vor meinen Aufsichtsrat stellen.“

Blindgängerentsorgung, Bodenaustausch plus Baukosten – und dann günstig Wohnen? Kaum vorstellbar für die Immobilienexperten. „Wir haben genug Bauflächen, die sinnhafter sind, auch in ihrer Infrastruktur und Anbindung zur Stadt.“ Zudem werde es bei der der Marktlage zunehmend schwieriger, geförderten Wohnraum zu erstellen, betont Björn Petersen.

Bei der Menge unbekannter Faktoren könne es durchaus passieren, „dass es am Ende nur ein Versprechen bleibt, und dann ist der Flughafen weg“, sagt Petersen. Denn: „Das, was wir haben, ist nicht mal die Taube auf dem Dach. Das ist gerade mal ein Ei, das gelegt ist und bebrütet werden muss“, so Ulrik Schlenz.

Mit der Schaffung von mehr als 1000 Wohneinheiten bis 2020 an der Hörn, in der Martha- und der Hopfenstraße werde die Landeshauptstadt den Wohnraum schneller in den Griff kriegen. Und auch das MFG5-Gelände und Suchsdorf bieten in den kommenden Jahren Bauflächen. In den nächsten 20 Jahren werde sich auf dem Flugplatz nichts bewegen, so Schlenz. „Als Beispiel: Die Hörn ist 1989 Sanierungsgebiet geworden und wir fangen erst jetzt an zu bauen.“

Schlenz und Petersen rufen darum die Flugplatzgegner in den letzten Tagen vor der Wahl zu Ehrlichkeit auf.