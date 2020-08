Bund und Land haben die Wirtschaft in Schleswig-Holstein im ersten Halbjahr mit rund 900 Millionen Euro Corona-Hilfen unterstützt

Kiel | Die 600 Mitarbeiter der Investitionsbank haben in den vergangenen Monaten bis zum Anschlag geschuftet. Werden sonst pro Jahr rund 4000 Förderanträge bearbeitet waren es in diesem Jahr allein bei den Corona-Hilfsprogrammen 71000 bis Juni. Mit Unterstützung von Personal aus dem Wirtschafts- und Finanzministerium wurde an Feiertagen und Wochenenden durchgearbeitet, um die Überlebenschancen der heimischen Wirtschaft durch Zuschüsse und Kredite zu sichern. In der Hochzeit der Pandemie bewilligte man pro Tag 1140 Auszahlungen mit einer durchschnittlichen Zuschusssumme von 7500 Euro. „Insgesamt erhielten im ersten Halbjahr 2020 flächendeckend über 57 000 Unternehmen, Freiberufler und Einzelpersonen von der IBSH Zuschüsse und Darlehn aus verschiedenen Hilfsprogrammen des Bundes und des Landes“, erklärte gestern Wirtschaftsminister Bernd Buchholz in Kiel. Damit bekam fast jedes zweite Unternehmen im Land Unterstützung. Das Fördervolumen belief sich auf 2,2 Milliarden Euro, davon entfielen 900 Millionen auf Corona-Hilfen. „Das ist ein dicker Brocken“, so Buchholz. Von den Corona-Hilfen profitierten besonders Dienstleistungsbetriebe (Kosmetikstudios, Friseure), Hotels und der Handel.

Anders als in anderen Bundesländern wurde auf eine genaue Prüfung der Anträge nicht verzichtet. „Gibt es die Firma tatsächlich, stammt die Iban-Nummer aus dem Inland“. Weil solchen Fragen nachgegangen wurde, ist die Zahl der Betrugsfälle „extrem überschaubar“, lobte Buchholz, die Arbeit der landeseigenen Bank. „Aktuell sind 56 Strafverfahren wegen Betrugs anhängig, hinzu kommen 350 Verdachtsfälle – und das bei 72 000 bearbeiteten Anträgen“, so Buchholz.

Ziel sei es nach wie vor, Unternehmen, die vor Corona finanziell gesund waren und eine tragfähiges Geschäftsmodell hatten, das Überleben in der Krise zu erleichtern. „Ich bin immer optimistisch.“ Aber: „Wir werden Insolvenzen erleben.“ Ob im Herbst eine „dicke Welle“ komme, wisse er nicht. Denkbar sei es, einzelne Unternehmen auch mit stillen Beteiligungen des Landes unter die Arme zu greifen. Auf die Frage nach Reserven des Landes für den Fall einer Pleitewelle im Herbst sagte Buchholz: „Wir sind viel sparsamer als andere Länder.“ Wichtig sei das Geld nicht für konsumptive Dinge auszugeben, sondern die Wirtschaft am Laufen zu halten.

Erleichtert zeigte sich Buchholz über die Entwicklung im Fremdenverkehr. Zwar könne der Ausfall in den Monaten März bis Mai nicht wieder aufgeholt werden, doch vieles spreche dafür, „dass die Branche im Großen und Ganzen überlebt. Nicht gut – aber immerhin “, so Buchholz. Die Auslastung der touristischen Betriebe an den Küsten liege über den Vorjahresmonaten und selbst im Binnenland verbessere sich die Lage. Sorge bereiten ihm Landgasthöfe, denen Einnahmen aus großen Festen wie Hochzeiten oder Geburtstagen noch auf längere Zeit fehlten.

IBSH-Chef Erk Westmann Lammers hält es noch für zu früh, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für den Norden zu beurteilen. „Es zeigt sich aber, dass an vielen Stellen strukturelle Veränderungen einsetzen. Insbesondere eine stärkere Digitalisierung und ein erweitertes Bewusstsein für die Bedeutung neuer Arbeitsmodelle sind hier zu nennen.“