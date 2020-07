„Das habe ich so noch nie machen müssen“

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) erzählt, was das wohl bewegendste halbe Jahr seiner politischen Laufbahn auch mit ihm persönlich gemacht hat

von Kay Müller

14. Juli 2020, 09:38 Uhr

Herr Garg, wie oft benutzen Sie am Tag die Wörter „Corona“ und „Covid 19“?

Ehrlich? Keine Ahnung. Jedenfalls oft. Sehr oft.



Und wann haben Sie begriffen, dass das Corona-Virus unsere Welt so verändern wird wie es im vergangenen halben Jahr geschehen ist?

Ich weiß noch, wie ich am 28. Januar in Berlin mein Konzept zur Reform der Krankenhausfinanzierung vorgestellt habe. An dem Tag hatte ich auch meine erste Telefonschalte mit Mitarbeitern des Ministeriums zum Thema „Corona“. Da war mir zum ersten Mal klar, dass da etwas auf uns zurollt. Welche Auswirkungen das haben würde – das war mir aber zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt noch nicht bewusst.



Sie haben ja Pandemie-Erfahrung – wann wurde Ihnen klar, dass Corona schlimmer wird als die Schweinegrippe 2009 oder Ehec 2011?

Irgendwann im Februar. Da haben wir eine Corona-Runde eingerichtet mit meinem Staatssekretär, meiner Stabsleiterin, meiner Hygienereferentin, der Pressestelle und den Abteilungsleitungen, die jeden Morgen hier im größten Sitzungssaal getagt und die Lage immer wieder neu bewertet haben. Und je nachdem, wie sich die Fallzahlen entwickelt haben, haben wir die aktuellen Entscheidungen getroffen.



Wie haben Sie denn diese Entscheidungen getroffen? War Ihnen von Anfang an klar, dass sie irgendwann einen Lockdown beschließen müssen, wenn das Virus eingedämmt werden soll – inklusive Schul- und Kita- und Geschäftsschließungen?

Die Entscheidungen hängen vom Infektionsgeschehen ab. Es gibt natürlich Pandemie-Pläne. Und die rechtliche Grundlage für unser Handeln bildet das Infektionsschutzgesetz. Das lässt auch freiheitseinschränkende Maßnahmen zu. Das wir diese Möglichkeit so intensiv nutzen würden, das war am Anfang nicht absehbar. Und – wenn ich das sagen darf – das ist natürlich schon belastend.



Ich will nicht unhöflich sein, aber man sieht Ihnen die Anstrengung der vergangenen Monate an. Wie stecken Sie so etwas weg?

So eine gewisse körperliche Erschöpfung habe ich nach vier Monaten schon gespürt. Man bekommt ja auch einen anderen Tagesrhythmus. Inzwischen bin ich froh, wenn ich länger als bis 5.40 Uhr durchschlafe. Das war immer meine Corona-Aufstehzeit. Und in den ersten Monaten war das so, dass mich das Thema meist bis 22 Uhr begleitet hat. Aber das ist ja mein Job. Mich hat ja niemand gezwungen, Gesundheitsminister zu werden.

Aber Sie haben ja in den vergangenen Monaten jeden Tag weitreichende Entscheidungen getroffen. Waren Sie da auch ein Getriebener?

Nein, getrieben habe ich mich nicht gefühlt. Ich habe schon während der anderen Pandemien die Erfahrung gemacht, dass das Wichtigste ist, ruhig zu bleiben. Und zwar auch wenn die Infektionszahlen an einem Tag mal explodieren – das gehört dazu. Und wenn man Regierungsverantwortung trägt, muss man Entscheidungen treffen und die Verantwortung dafür tragen. Aber in so einer Taktung und mit so einer Reichweite habe auch ich das in meinem ganzen Leben noch nie machen müssen. Schließlich haben wir mit weitreichenden Maßnahmen auch in die individuellen Rechte der Menschen eingegriffen. Allerdings habe ich mir da immer die Möglichkeit genommen, über manche Sachen auch noch einmal eine Stunde länger nachzudenken.



Haben Sie ein Beispiel?

Die Schließung der Kitas. Das haben wir in Schleswig-Holstein relativ früh gemacht. Und ich habe das mit meinem Staatssekretär lange abgewogen. Wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass der Schutz der Bevölkerung wichtiger ist als die Zumutungen für alle Beteiligten. Denn Mitte März wusste niemand, ob etwa die Intensivbetten in Schleswig-Holstein reichen würden, um eine große Zahl erkrankter Menschen zu behandeln. Wir wussten aber schon damals, dass das Corona-Virus eine deutlich höhere Sterblichkeit aufweist als ein „normales“ Grippevirus. Und da sind wir lieber auf Nummer sicher gegangen.



Hatten Sie bei solchen Entscheidungen nie Zweifel, ob das alles richtig ist?

Bis zur Entscheidung zweifelt man immer. Aber wenn ich entschieden habe, frage ich mich nicht drei Tage danach, ob das richtig war. Wenn ich sehe, dass etwas grundfalsch ist – dann korrigiere ich das. Wir waren in dieser Pandemie auf wissenschaftlichen Rat angewiesen – und der hat uns auch ab und zu in eine schwierige Lage gebracht. Wochenlang ist mir erklärt worden, dass eine Mund-Nasen-Bedeckung nichts bringt. Und dann ändert sich etwa diese wissenschaftliche Einschätzung quasi über Nacht. Und ich stand vor der Entscheidung: Halte ich mich an den wissenschaftlichen Rat oder beharre ich auf meine Position? Da bin ich aber viel zu pragmatisch, um zu sagen: Mir ist die Gesichtswahrung wichtiger als ein zusätzlicher Schutz für die Bevölkerung. Und wenn dann einer meint, dass der Spinner im Ministerium heute dies und morgen das sagt – dann kann ich damit leben.



Wird etwas von der Corona-Krise in unserem Leben bleiben – etwa der Mund-Nasen-Schutz oder die Abstandsregeln oder dass wir uns nicht mehr die Hände geben?

Schwierig zu sagen. Ich wünsche mir, dass professionelle Hygienekonzepte etwa in Heimen Standard werden, ohne dass darüber gelacht wird. Dass wir uns nicht mehr die Hände schütteln können, das fehlt mir, zumal ich ja eher der Typ bin, der die Menschen in den Arm nimmt, ob sie wollen oder nicht. Und ich wünsche mir, dass ich das bald wieder kann. Aber dass wir Corona so gut bekämpft haben, hat auch etwas damit zu tun, dass Menschen zusammenstehen. Und wenn das bleibt, dann hat das Virus vielleicht nichts Gutes gehabt, aber das, was wir aus dieser Zeit mitnehmen wird uns in der Zukunft gut tun. Und natürlich wünsche ich mir, dass die Menschen sich besser schützen.



In dieser Pandemie haben Sie ja schon einen Riesen-Aufwand betrieben, um gerade Alte und Schwache zu schützen. Müssen wir das nicht auch nach Corona aufrecht erhalten – etwa bei der nächsten Grippewelle?

Ich möchte dann vor allem weniger hasserfüllte Zuschriften bekommen, wenn ich für die nächste Grippeimpfung werbe. Bei Krankheiten, die man mit einer Impfung ausrotten kann, hat jeder die Verpflichtung, seinen Teil dazu beizutragen. Nicht nur Politiker treffen Entscheidungen, die weitreichende Folgen haben können.



Was war denn Ihre schwierigste Entscheidung?

Die hat mit der Situation in den Alten- und Pflegeheimen zu tun, die wir zu Anfang ja komplett abgeschottet hatten. Irgendwann war mir klar, dass es nichts bringt, die Menschen vor dem Virus zu schützen, sie dann aber krank vor Einsamkeit werden. Hier abzuwägen und die Einrichtungen schrittweise zu öffnen, war für mich bislang die schwierigste Entscheidung in der gesamten Pandemie. Das war neben der – gerade zu Beginn der Pandemie - außerordentlich schwierigen Situation bei der Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung das Belastendste.



Da haben Sie im Ministerium sicher auch unseriöse Angebote bekommen, oder?

Oh ja. Gerade zu Beginn der Pandemie hatten wir es mit einigen charakterlosen und halb-kriminellen Leuten zu tun. Die haben uns zum Teil im Viertelstundentakt Müll angeboten. Und denen war es wahrscheinlich auch egal, dass dadurch vielleicht Menschen zu Schaden kommen könnten. Das ging von Teezubereitungen, die helfen sollen, das Virus auszuschwitzen bis zu Lichtwellen, die es angeblich vertreiben. Solche Erlebnisse habe ich mittlerweile abgehakt. Aber ich habe nach wie vor kein Verständnis dafür, wenn behauptet wird, die Pandemie sei erfunden. Man kann doch nicht ernsthaft glauben, dass Politiker solche einschränkenden Maßnahmen treffen, weil uns das Spaß macht.

Maßnahmen, die Sie ja auch selbst betreffen...

...ja, mein Lebenspartner lebt in New York. Und wir haben uns seit Mitte Februar nicht mehr gesehen. Stattdessen führen wir jetzt eine tägliche Video-Telefon-Beziehung. Da könnte ich mir auch was Schöneres vorstellen. Aber zumindest habe ich so aus erster Hand erfahren, was passiert, wenn man die Lage nicht ernst nimmt – und dass in einer Stadt, die ich seit acht Jahren meine zweite Heimat nenne. Das zeigt mir auch, dass wir im Gegensatz zu mach anderen Ländern in der Pandemie vieles richtig gemacht haben.



Jetzt sind die Infektions-Zahlen niedrig, Sie haben Urlaub. Können Sie nach diesem halben Jahr denn abschalten – und vielleicht mal einen Tag nicht an Corona denken?

Ehrlich? Ich glaube nicht. Wir leben weiter in der Pandemie, und ich eben auch. Urlaub mit meinem Lebenspartner ist nicht möglich, weil er nicht zu mir und ich nicht zu ihm kann. Nach 25 Jahren bleibe ich deshalb im Sommer das erste Mal in Kiel und kümmere mich intensiver um meinen Vogel-Nachwuchs. Trotz Urlaubes werde ich natürlich jeden Tag auf die Infektionszahlen schauen und mich regelmäßig mit meinem Vertreter austauschen.