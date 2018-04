Das Frage- Antwort-Spiel

Rekord bei Erwerbstätigen

von Gernot Kühl

21. April 2018, 06:02 Uhr

Seine Fragen treffen nicht immer den richtigen Ton, sind oft anmaßend, belehrend und frech und nur seltenst nach dem Geschmack der Kommunalpolitiker und Verwaltungsmitarbeiter. Das müssen Fragen auch nicht sein, aber der Ton macht die Musik, und der stimmt nicht immer. Pensionär Gerhard Köster, der – wacker, wacker – etwa 75 Prozent der Ratsversammlungen und Fachausschusssitzungen als zumeist fragender Zuhörer besucht, hat ein Problem mit so manchem, was im Ratssaal gesagt oder nicht gesagt, getan oder nicht getan wird.

Im jüngsten Bauausschuss verlief es etwas anders als gewöhnlich. Welche Aktivitäten der SSW und die Linke denn bei der Förderung bezahlbaren Wohnraums so erfolgreich angeschoben hätten, dass sie damit plakatieren gingen, wollte Köster angesichts der Wahlplakate wissen. Während Thorsten Peuster (SSW) mit den 25 bis 30 Prozent Sozialanteil in Neubaugebieten den Klassiker ins Feld führte, nutzte Rainer Beuthel (Linke) sie als Steilvorlage für politische Botschaften. Bei der Nooröffnung sei alles gut geregelt, den Prinzenpark allerdings könnten sich Hartz-IV-Empfänger allerdings nicht leisten. Die Stadt solle sich überlegen, bei den letzten verfügbaren Neubaugebieten wie Schiefkoppel II selbst als Bauträger für Sozialwohnungen aufzutreten. Und man solle sich überlegen, in der unteren Ostlandstraße – einem sozialen Brennpunkt – einen großen Wohnkomplex zu bauen und die Obdachlosenunterkünfte mit zu integrieren, weil die bestehenden „unmenschlich“ seien. Zum Schluss bedankte sich Beuthel bei Köster artig für die Frage, die er kreativ verwertet hatte.