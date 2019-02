Wirtschaft : Das Flugzeug ist zu groß

In diesem Flieger sitzen die Passagiere auf zwei Stockwerken! Aber weil es so teuer ist, will die Firma das Modell A380 nicht mehr bauen.

von shz.de

15. Februar 2019, 10:34 Uhr

Auf dieses Flugzeug waren sie bei der Firma Airbus sehr stolz. Die Rede ist von dem Modell A380. Dieser Jet ist berühmt, denn er ist das größte Passagier-Flugzeug der Welt. Der A380 kann mehr als 800 Menschen transportieren. Das Flugzeug kann sehr weit fliegen, ohne eine Zwischenlandung zu machen. Dabei sitzen die Passagiere auf zwei Stockwerken verteilt. Das klingt zwar super.

Trotzdem konnte der Hersteller zuletzt nicht mehr genug dieser Flugzeuge verkaufen. Vielen war der A380 einfach zu groß und verbrauchte ihnen zu viel Treibstoff. Deshalb hat die Firma nun entschieden, in Zukunft keine A380 mehr zu bauen. „Die heutige Ankündigung ist schmerzlich für uns“, sagte der Chef der Firma gestern. Jetzt gehe es darum zu klären, was mit den Mitarbeitern passiert, die den A380 bisher gebaut haben. Einige von ihnen könnten beim Bau anderer Flugzeug-Modelle mitarbeiten.