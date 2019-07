Schleswig-Holsteins Europa-Abgeordnete kritisieren Nominierung von Ursula von der Leyen als EU-Chefin

von Bernd Ahlert

03. Juli 2019, 20:16 Uhr

Strassburg/Kiel | Da sind sie sich ausnahmsweise einig: Die vier schleswig-holsteinischen Abgeordneten im Europaparlament kritisieren massiv die Nominierung von Ursula von der Leyen als Chefin der EU-Kommission. Selbst ihr CDU-Parteifreund Niclas Herbst bezeichnet die Personalie als „problematisch“. Bis zuletzt habe er „für den Wahlsieger Manfred Weber von der CSU als Kommissionschef gekämpft“, sagt Herbst. „Es ist ein fatales Signal an die Wähler, dass das Spitzenkandidatsprinzip klinisch tot ist“, so Herbst. Er fordert eine Wahlrechtsreform, so dass das Parlament aus den Kandidaten auswählen könne, die die Parteien im Wahlkampf vertreten haben.

Herbsts Parteifreund Daniel Günther findet den Nominierungsprozess nur „etwas merkwürdig“. Alle Spitzenkandidaten hätten keine Mehrheit im EU-Rat bekommen. Aber mit Ursula von der Leyen gebe es eine „absolut hoch qualifizierte Kandidatin mit großer internationalen Erfahrung. Sie wird das ausgesprochen gut machen“, sagt der Ministerpräsident. „Und ich hoffe, dass sie vom Europaparlament gewählt wird.“

Als „völlig daneben und inakzeptabel“ bezeichnete der Oppositionsführer im Landtag, Ralf Stegner (SPD), die Entscheidung des EU-Rates, von der Leyen dem Parlament als Kommissionschefin vorzuschlagen. Dass die auch gewählt wird, sei noch nicht ausgemacht, sagt Stegners Parteifreundin, die Europarlamentsabgeordnete Delara Burkhardt. „Nur weil die Union ihre krisenbehaftete Ministerin loswerden will, bekommt sie noch lange nicht meine Stimme – und auch nicht die meiner Fraktion.“ Burkhardt hofft, dass es doch noch eine Chance für den sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans gibt. „Das Europaparlament ist kein Durchwinkverein.“

Auch Rasmus Andresen (Grüne) sagt: „Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Frau von der Leyen keine Mehrheit bekommt.“ Dann müsse die Kommission einen Personalvorschlag machen, der die Spitzenkandidaten mit einschließe. „Ich hoffe, dass das Parlament Zähne zeigt.“

Andresen hält genau wie Burkhardt und der einzige deutsche Pirat im Europaparlament, Patrick Breyer, die Noch-Verteidigungsministerin für wenig geeignet, die Chefrolle in der EU zu übernehmen. Breyer will sie jedoch an Inhalten messen. So müsse sie etwa alle Initiativen, die aus dem Parlament kommen, in Gesetzesvorhaben aufgreifen. „Das wäre ein klares Signal gegen die Entmachtung des Parlaments, die wir gerade erleben.“

Eine Mehrheit der Abgeordneten bestimmte gestern im zweiten Wahlgang den Sozialdemokraten David-Maria Sassoli zum Parlamentspräsidenten. Der Italiener gehört dem Parlament seit zehn Jahren an, die vier deutschen Abgeordneten kennen ihn nach eigenen Angaben nicht, einige wählten ihn trotzdem.

Seiten 2 & 3