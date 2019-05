Das erste Bier schmeckte gar nicht

von Jan Wrege

20. Mai 2019, 18:30 Uhr

In unserer Rubrik sprechen die SG-Handballer über „Das erste Mal“. Heute erzählt Tobias Karlsson von besonderen sportlichen und privaten Ereignissen.

Erste Handball-Erinnerung

Das war, als wir zum ersten Mal Landeskreismeister geworden sind.

Erster Profi-Vertrag

Meinen ersten Vertrag habe ich 2002 bei Stavanger Håndbold unterzeichnet.

Erstes Bundesliga-Spiel

Im Jahr 2006 mit dem Verein, dessen Name ich nicht nennen möchte.

Erste Verletzung

Ich bin mit 12 Jahren das erste Mal umgeknickt.

Erster Sieg gegen THW Kiel

Ich glaube das war 2010.

Erste Niederlage gegen Kiel

Das war noch mit der HSG Nordhorn in 2008.

Erster Titel

War der Sieg der Schwedischen Meisterschaft 2006.

Erstes Fernseh-InterviewDas habe ich 2002 in Norwegen geführt.

Erste rote Karte

Habe ich bei der Schwedischen Nationalmannschaft im Jahr 2006 bekommen.

Erster Zeitungsartikel, den ich über mich gelesen habe

In den frühen 90er Jahren, als ich noch Fußball gespielt habe.

Erste Strafzahlung in die Mannschaftskasse

Ich hatte mir ein neues Auto gekauft, da musste ich dann tatsächlich in die Mannschaftskasse einzahlen.

Erster Urlaub ohne Eltern

War 1997 in Chamonix, Frankreich

Erster Kuss

Hatte ich mit Pernilla, 1993.

Erster Job

Ich habe am Empfang eines Immobilienbüros gearbeitet.

Erste eigene Wohnung

2000 in Karlskrona

Erstes Mal in Flensburg

Das war 2008 als ich mit der HSG Nordhorn zum Auswärtsspiel gekommen bin.

Erstes Mal Vater gewordenIm Januar 2014

Erste „Sechs“ in der Schule

Da war ich etwa 14 und es lag daran, dass wir mit Musik machen angefangen haben.

Erstes Haustier

Ein Hund namens Thello

Erste CD

Magnus Uggla

Erstes eigenes Auto

Ein roter Golf II Baujahr 1989

Erster Film im Kino

König der Löwen 1994

Erstes Vorbild

Mein Vater

Erstes Bier

Hab ich 1996 das erste Mal mit Kumpels probiert. Hat mir damals gar nicht geschmeckt.

Erster Strafzettel

Falsch geparkt, 1999

Erstes Gericht, dass ich selbst gekocht habe

Pasta Bolognese