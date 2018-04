Das Erbe der Ratsversammlung

Rekord bei Erwerbstätigen

von Gernot Kühl

27. April 2018, 15:50 Uhr

Letzter Akt für die Ratsversammlung 2013 bis 2018. Fünf turbulente Jahre sind zu Ende, am 6. Mai wird neu gewählt und am 28. Juni kommt das „Nachfolgeparlament“ zu seiner ersten, der konstituierenden Sitzung zusammen. War’s eine gute Zeit, wie Thorsten Peuster (SSW) meint, oder hat die Ratsversammlung wegen schwacher Leistungen und Glaubwürdigkeitskrise eine „Gehaltserhöhung“ in Form einer höheren Aufwandsentschädigung nicht verdient, wie Edgar Meyn (Grüne) angesichts vieler offener Fragen meint. Irgendwo dazwischen liegt wohl die Wahrheit. Die seit sechs Jahren (!) ungelöste Kinofrage ist wohl der größte Klops, den die Bürgervertretung sich geleistet hat. Da gibt es auch nichts schönzureden. Die am Ende verlorene Hängepartie um den Bahnhofsankauf ist genau so wenig auf der Haben-Seite zu verbuchen wie der Leerstand der Willers-Jessen-Schule. Bei der Müllsatzung ging es zäh hin und her, an der Gaehtjestraße konnten die Bürger ein Fass aufmachen, weil es an einer offensiven Informationspolitik und geschickter Gesprächsführung gefehlt hat. Gelungen sind die neue Hafenspitze, die stetige Verbesserung der städtischen Infrastruktur und der Einstieg in die Projekte Nooröffnung und Bahnhofsareal – wobei man nicht weiß, wie diese sich entwickeln.