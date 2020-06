„Das beste, was wir momentan haben“

Der Kieler Informatik-Professor Dirk Nowotka rät zum Nutzen der Corona Warn-App

Frank Albrecht

23. Juni 2020, 20:38 Uhr

Kiel | Fast zwölf Millionen Deutsche haben die Corona Warn-App inzwischen auf ihrem Smartphone installiert. Sie habe auch aus Sicht des Datenschutzes eine noch weitaus größere Resonanz verdient, findet Dirk Nowotka, Professor am Institut für Informatik der Kieler Christian-Albrechts-Universität. Er leitet dort die Arbeitsgruppe für Zuverlässige Systeme. Unter anderem sucht diese mit mathematischen Methoden nach Fehlern in der Software etwa von Geldautomaten oder Herzschrittmachern. Nowotka hat sich die Warn-App auf Schwachstellen hin genau angeguckt. Mit ihm sprach Frank Jung.

Muss ich Angst haben, dass die App mein Bewegungsmuster für andere Menschen nachverfolgbar macht?

Nein. Die Corona-Warn-App zeichnet keine Bewegungsmuster auf, auch nicht anonymisiert. Sie zeichnet auf, ob es einen Kontakt mit einem anderen Handynutzer mit einer Corona-Warn-App gegeben hat, aber nicht, wo der Kontakt stattgefunden hat.



Wie ist es dann überhaupt möglich, dass die App aufzeichnet, in wessen Nähe sich potenziell Infizierte aufgehalten haben?

Die App erfasst nicht Ihren Standort, sondern nur den Abstand zu anderen Handys, welche auch diese App aktiviert haben. Das funktioniert so ähnlich wie bei einem drahtlosen Kopfhörer. Der empfängt auch nur ein Signal, wenn er sich relativ nah am Handy befindet. Im Falle der Corona-Warn App-muss der Abstand sogar relativ klein sein.



Und wie funktioniert das dann im Detail?

Handys mit aktivierter Warn-App tauschen kleine Codestücke aus, wenn wir eine Zeit lang nah genug beieinander stehen. Sie sind so konstruiert, dass sie zu einem speziellen anderen Code passen. Diese einzelnen Codes sind für sich genommen vollkommen bedeutungslos und sagen nichts über Sie oder mich aus. Sie haben nur die Eigenschaft, dass sie wie ein Schlüssel und ein Schloss zusammenpassen. Wenn ich nun positiv das Corona-Virus getestet wurde, kann ich meinen lokalen Schlüssel veröffentlichen. Dann kann jede Corona-Warn-App für 14 Tage prüfen, ob mein Schlüssel zu den gesammelten Codestücken aus der Abstandsmessung passt. Falls ja, hatten wir vermutlich Kontakt und Sie sollten sich testen lassen bzw. Ihren Arzt konsultieren.

Wie weit lässt sich der Kontakt dann konkret eingrenzen?

Das ganze ist so aufgebaut, dass Sie nicht erfahren, dass der Schlüssel von mir kommt. Sie wissen dann auch nichts darüber, zu welcher genauen Uhrzeit und wo Sie einen Kontakt mit einer infizierten Person hatten. Alles, was Sie erkennen können ist, dass es einen solchen Kontakt in den letzten Tagen gab.

Können Fehler passieren, dass also irrtümlich eine Nähe von Menschen zueinander angezeigt wird, die gar nicht stattgefunden hat?

Nein, da die passenden Codes, wie beschrieben, nur dann ausgetauscht werden, wenn sich zwei Handys sehr nahe gekommen sind.



Viele Nutzer von Android-Handys berichten, dass die Geräte zur Standortfreigabe aufrufen, wenn man die Warn-App aktivieren will. Da denkt man dann natürlich: Man wird doch ausgespäht.

Das kann ich verstehen, Bedenken sind aber auch in diesem Fall unbegründet. Bei diesen Android-Handys ist die Google-Betriebssoftware so programmiert, dass Bluetooth nur mit Standortfreigabe funktioniert. Die Warn-App will das nicht und verwendet die Standortdaten auch in diesen Fällen nicht.

Woher habe ich die Sicherheit, dass die Daten nach einem Zeitraum von 14 Tagen wieder gelöscht werden?

Die größte Sicherheit bietet der Fakt, dass im Prinzip die einzige Information, die Ihr Handy verlässt, die ist, dass Sie sich Corona-positiv melden, falls Sie es sind. Alle anderen Informationen bleiben auf Ihrem Handy. Und selbst diese Positivmeldung ist pseudonymisiert. Darüber hinaus verfällt dieser Code nach spätestens 14 Tagen.



Wie viel sicherer fühlen Sie persönlich sich in Ihrem Alltag durch die App?

Ich setze diese App ein und sehe sie als Teil meines persönlichen Gesundheitsschutzes an. Aus meiner Sicht ist die Coron-Warn-App das Beste, was wir momentan haben.