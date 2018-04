Das Abendmagazin – früher auf dem aktuellsten Stand

von Karina Voigt

03. April 2018, 16:29 Uhr

Lokale Geschichten lesen, bevor sie in der Tageszeitung stehen: Das neue Abendmagazin des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags ist jetzt in der ePaper-App zu finden. Im Abendmagazin informiert die Redaktion von Sonntag bis Freitag ab 19 Uhr über die wichtigsten und unterhaltsamsten Nachrichten aus der Region und aller Welt.

„Wir begleiten unsere Leserinnen und Leser durch den Tag – rund um die Uhr auf der Website, am Abend mit dem E-Paper, am Morgen mit der gedruckten Zeitung und am Mittag mit dem Newsletter der Chefredaktion“, sagt der Chefredakteur des Schleswig-Holsteinischen-Zeitungsverlags, Stefan Hans Kläsener. „Nun kommt noch ein digitales Abendmagazin dazu – für die schnelle Übersicht am Feierabend, bequem zu lesen auf dem Smartphone oder dem Tablet. Und wie Sie es von uns gewohnt sind: mit klarem Fokus auf Schleswig-Holstein.“

Um eine noch vielfältigere Übersicht über die Themen des Tages bieten zu können, veröffentlicht die Redaktion im Abendmagazin auch lokale Geschichten aus Städten und Gemeinden aus der Umgebung. Dafür gibt es eigene Ressort-Seiten, auf denen alle Artikel zur Region oder zum Themengebiet zu sehen sind. Besonders wichtige Artikel werden hervorgehoben. Direkt auswählbare Bildergalerien, Videos und Sudokus runden das Angebot ab.