„Dann kommt die Bücherverbrennung“

Wolfgang Kubicki äußert sich in seinem neuen Buch „Meinungsunfreiheit“ besorgt über unsere Debattenkultur

Avatar_shz von

04. Oktober 2020, 17:44 Uhr

Die Themen sind aktueller denn je: Warum trauen sich viele Menschen nicht mehr zu sagen, was sie denken? Warum gibt es Gewalt gegen Politiker? Rassismus?

Der Bundestagsvizeprädident und FDP-Politiker aus Schleswig-Holstein, Wolfgang Kubicki, spricht darüber mit Philipp Hedemann. Aber er beleuchtet auch über seine eigene Arroganz, spricht über die Moral in der Politik, über die Panik während der Corona-Krise – und darüber, warum man auch mit Verschwörungstheoretikern diskutieren sollte.



„Ich missbillige, was Sie sagen, aber ich werde bis zum Tod Ihr Recht verteidigen, es zu sagen“, ließ man Voltaire, einen Vordenker der Aufklärung, in einem Roman sagen. Dürfte man auch Ihnen diesen Satz in den Mund legen, Herr Kubicki?

Das müsste man mir nicht in den Mund legen. Das habe ich quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Ich bin aus dem gleichen Beweggrund in die FDP eingetreten, aus dem ich auch Anwalt geworden bin: Dafür Sorge tragen, dass Rechte gewährleistet und wahrgenommen werden können.



Aber viele Menschen trauen sich angeblich nicht mehr zu sagen, was sie denken. Laut einer Allensbach-Umfrage haben bis zu 71 Prozent der Deutschen Vorbehalte, bei bestimmten politischen Themen ihre Meinung zu vertreten. Woran liegt das?

Die Möglichkeiten sich zu äußern, sind unter anderem durch Social Media exorbitant gestiegen. Zugleich war das Gefühl, auf Grund einer Meinungsäußerung persönliche oder gar existenzielle Probleme zu bekommen, noch nie so weit verbreitet wie jetzt. Viele Fragen werden nicht mehr argumentativ, sondern an Hand der moralischen Haltung diskutiert. Das ist mir zutiefst zuwider.



Warum? Ist eine moralische Haltung nicht etwas Gutes? Haben Sie keine?

Es ist nicht so, dass ich keine Haltung hätte, aber ich akzeptiere auch, dass andere eine andere Haltung haben. Und Demokratie lebt davon, dass man Meinungen und Argumente austauscht und sich nicht nur seine eigene Haltung bestätigen lässt. Ansonsten kommt es zu einer extremen Verengung des Meinungsdiskurses.



Bei der Entscheidung über die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria spielt die Moral eine wichtige Rolle...

Natürlich, aber wir müssen aufpassen, dass uns die Emotionen dabei nicht überwältigen. Wenn wir Bilder von unbegleiteten Kindern und Jugendlichen und kranken Frauen aus Moria sehen, ist es selbstverständlich, dass der erste menschliche Impuls ist, zu helfen. Gleichwohl müssen wir auch rational darüber diskutieren, ob das Anzünden eines Lagers – also eine Straftat – dazu führt, dass manche glauben, das erreichen zu können, was auf legalem Wege nicht zu erreichen wäre. Aber dann müssen Sie in der Diskussion aufpassen, dass Sie nicht sofort als unmenschlich in den Senkel gestellt werden.



Hat sich die Grenze des Sagbaren unter anderem durch die Präsenz der AfD im Bundestag und ihrem „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ nicht nach rechts verschoben und erweitert?

Eigentlich gibt es keine Grenzen des Sagbaren, außer die strafrechtlichen. Alles andere ist nicht nur sagbar, sondern muss auch gesagt werden können. Und das Schöne ist: Man kann es ja auch! Indem die AfD Dinge sagt, von denen sie behauptet, dass man sie nicht sagen könne, widerlegt sie sich selbst.



Ist die Stürmung der Treppen des Reichstages durch Demonstranten für Sie auch Ausdruck einer lebendigen Demokratie?

Wir sollten nicht übertreiben: Es war ein kleines Stürmchen. Das Problematische ist aber, dass Bilder mit Menschen mit Reichskriegsflaggen und Reichsflaggen auf den Treppen des Reichstages um die Welt gehen. Das ist alles andere als schön. Aber um es noch mal klarzustellen: Ein Sturm auf den Reichstag oder der Versuch seiner Eroberung hat nie stattgefunden. Sturm sieht anders aus. Wenn 400 Leute hätten eindringen wollen, hätten drei Polizisten sie daran nicht gehindert. Die meisten waren einfach freudig erregt, dass sie auf den Reichstagstreppen ihr Selfie machen konnten. Die Demokratie war nicht gefährdet.



Unter den Demonstrationsteilnehmern waren auch Menschen, die sich das Kaiserreich zurückwünschen oder glauben, dass Bill Gates das Corona-Virus erfunden hat, um die Weltbevölkerung zu reduzieren. Muss man solchen Menschen zuhören?

Man muss jedem das Recht einräumen, alles sagen zu dürfen. Um entscheiden zu können, ob ich jemandem länger zuhören will, muss ich zunächst wissen, was er mir zu sagen hat.



Wie soll man mit Verschwörungstheoretikern umgehen, die für rationale Argumente nicht empfänglich sind?

Meine Erfahrung mit den Merkel-Diktatur-Demonstranten ist, dass man auch sie zum Nachdenken bringen kann. Wer allerdings glaubt, dass wir von Aliens umgeben sind, die uns fernsteuern, oder dass wir per Zwangsimpfungen mit kleinen Implantaten versorgt werden, die uns über das 5G-Netz steuern sollen – dem kann ich nur den Arzt empfehlen.



Ist es richtig, dass manche Menschen Merkel als „Volksverräterin“ verunglimpfen und Renate Künast beschimpfen?

Was man als Verachtung der Menschenwürde bezeichnen kann, ist nicht erlaubt. Da ist die Grenze des Sagbaren erreicht.



Selbst wenn man sich an Verfassung und Gesetze hält, kann man mit Sprache Verachtung oder Rassismus ausdrücken...

Ich glaube nicht, dass Rassismus eine Frage der Begrifflichkeiten ist. Rassismus ist eine Grundhaltung. Wenn ich Negerkuss sage, ist damit keine Diskriminierung verbunden, und ich bin mir sicher, dass die Menschen, mit denen ich zu tun habe, das auch nicht so empfinden.



Finden Sie es dennoch richtig, dass die Kalorienbombe nicht mehr Negerkuss, sondern Schoko- oder Schaumkuss heißt?

Das ist mir ziemlich egal. Ich sage immer noch Negerkuss, auch wenn meine Frau sagt, ich solle doch lieber Schaumkuss sagen.



Wahrscheinlich stört es nicht nur Ihre Frau, dass Sie immer noch Negerkuss sagen.

Kann sein. Aber warum muss das für mich entscheidend sein? Mich nervt auch maßlos der Wunsch, durch Stürzen von Statuen und Umbenennen von Straßennamen Geschichte tilgen zu wollen. Das ist mangelnde Souveränität. Man muss auch zu dem stehen, was in der Geschichte falsch gelaufen ist. Es fordert doch auch niemand die Abschaffung der evangelischen und katholischen Kirche, weil sie noch bis in 17. Jahrhundert Hexen verbrannt haben.



Sie schreiben, dass Sie sich an keine Phase der Bundesrepublik erinnern können, in der es um die Freiheit der Meinung so schlecht bestellt war wie heute und dass Sie sich deshalb Sorgen machen, dass in Deutschland Freiheiten gewahrt werden können und es friedlich bleibt. Haben Sie wirklich Angst?

Ja! Denn, wenn die Menschen sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen, führt dies dazu, dass sich unter einem Hefesatz etwas zusammenbraut, was irgendwann explosiv zur Geltung kommt. Meine Lebenserfahrung lehrt mich: Wenn Meinungen offen und frei ausgetaucht werden, dann gibt es keinen Platz für Verschwörungstheoretiker und andere Aluhut-Träger.



Im Juni letzten Jahres wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke vermutlich wegen seiner Äußerungen zur deutschen Flüchtlingspolitik von einem rechtsradikalen Täter getötet...

Eine grausame Tat! Das war bisher der traurige Höhepunkt einer besorgniserregenden Entwicklung. Das Bundesinnenministerium hat für das Jahr 2019 mindestens 1241 politische Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger gezählt. Vor allem ehrenamtlich tätige Bürgermeister sind gefährdet. Zudem mussten wir erleben, dass selbst Kinder in der Schule oder im Kindergarten für Äußerungen ihrer Eltern in Sippenhaft genommen werden.



Nicht nur Politiker ziehen sich aus Angst vor persönlichen Nachteilen von ihren Ämtern zurück, auch Kultureinrichtungen nehmen im Rahmen der Cancel Culture bestimmte Künstler aus dem Programm. Bereitet Ihnen das Sorgen?

Natürlich! Ich finde es eine unglaubliche Anmaßung derer, die der Ansicht sind, dass Cancel Culture gesellschaftliche Probleme löst. Sie meinen, dass sie das Maß aller Dinge seien und entscheiden können, was sinnvollerweise passieren kann oder auch nicht! Dieter Nuhr sollte aus dem Programm genommen werden, weil seine satirischen Einlassungen zu Fridays for Future nicht konform waren. Frau Eckhart, die man durchaus kritisch betrachten kann, durfte aus Angst vor linken Gewalttätern nicht auftreten. Da frage ich mich: In welchem Land leben wir eigentlich? Am Anfang haben wir die Sprachpolizei, dann haben wir Bücherverbannung, dann gibt es Bücherverbrennung und irgendwann sind Menschen das Ziel.



Wer ist schuld?

Es ist zunächst eine Kapitulation der Kulturszene, da Kultur und Wissenschaft von Freiheit und dem Austesten von Grenzen leben. Es ist aber auch eine Kapitulation des Rechtsstaates, wenn nichts dagegen unternommen wird, dass die Betätigung von Künstlern, die sich an den verfassungsrechtlichen Rahmen halten, unterbunden wird. Die Zensur im Kopf der Kulturschaffenden nimmt so zu.



Wenn Bürger, Amtsträger und Künstler aus Angst vor negativen Konsequenzen schweigen, woher sollen Politiker dann noch wissen, was die Menschen wirklich wollen?

Dann wird es sehr schwer. Deshalb regt es mich auf, wenn die Bundeskanzlerin sagt, dass man über bestimmte Dinge lieber nicht redet und dass man während der Corona-Pandemie keine Öffnungsdebatten führen sollte. Wer, wenn nicht das Parlament, soll aufgreifen, was in weiten Teilen der Bevölkerung gefühlt, gedacht und befürchtet wird? Wenn die demokratischen Parteien das nicht machen, bieten wir Raum für Verschwörungstheoretiker.



Was braucht die Politik in Deutschland, um wieder offenere Diskussionen zu ermöglichen?

Sie braucht mutigere Politiker. Das werfe ich auch meinen jungen Parteifreunden in der FDP vor. Es gibt unter ihnen einige, die lieber ein wichtiges Thema nicht ansprechen, als einen Shitstorm zu riskieren.

Wolfgang Kubicki: „Meinungsunfreiheit. Das gefährliche Spiel mit der Demokratie“; Westend-Verlag; Artikelnummer: 783864892936;

16 Euro; Das Buch ist von heute an erhältlich.