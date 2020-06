„Dann geht es um Existenzen“

Nora Bossong, die in diesem Jahr gleich zwei schleswig-holsteinische Literaturpreise erhält, über die Corona-Folgen und notwendige Ablenkungen

von Martin Schulte

03. Juni 2020, 14:12 Uhr

Eckernförde/Lübeck | Nora Bossong ist ohne Frage eine der vielseitigsten Autorinnen Deutschlands. Sie schreibt sehr politische Gedichte, aber auch unterhaltsame Rotlicht-Reportagen und vor allem: Romane. Gerade ihr letzter, „Schutzzone“, der für den Deutschen Buchpreis nominiert war und im Milieu der Vereinten Nationen spielt, war ein großer Wurf. Trotzdem war es überraschend, dass die gebürtige Bremerin in diesem Jahr gleich zwei Literaturpreise aus Schleswig-Holstein erhält: Den Eckernförder Wilhelm-Lehmann-Preis und den Lübecker Thomas-Mann-Preis, den die Hansestadt gemeinsam mit der Bayerischen Akademie der Schönen Künste vergibt. Im Interview verrät die Autorin, welche Verbindung sie zu den Namensgebern der Preise hat und wie sie die Einschränkungen der Corona-Zeit erlebt.

Frau Bossong, übertrifft die Realität derzeit die Möglichkeiten der Fiktion?

Ich würde eher sagen, die Realität beschleunigt die Möglichkeiten der Fiktion, weil beide unmittelbar zusammenhängen. Und wenn in der Realität, wie derzeit, viel Bewegung ist, dann überträgt sich diese Unruhe auch auf die Fiktion.

Inwiefern?

Gerade wird das, was geschieht, bekanntlich von vielen Verschwörungstheoretikern und Skeptikern begleitet. Dahinter steht ja auch der Wunsch, etwas Ordnung in die Realität zu bringen – und dabei kann dann auch die Fiktion helfen, wie man an den zahlreichen, sehr fantasievollen Theorien sieht, die man sich in diesem Milieu erzählt. Problematisch wird es dann, wenn man diese Fiktion für Realität hält.

Warum kommen Menschen auf die Idee, dass die Corona-Pandemie das Werk böser Mächte sein muss?

Weil die Zeiten sehr unruhig sind, und darauf reagieren manche Menschen mit dem Wunsch nach eindeutigen Ursachen. Die Politik muss zudem viele schnelle Entscheidungen treffen. Dass dabei auch Fehler gemacht werden, ist verständlich. Die werden dann in der Wahrnehmung mancher Betrachter ins Unermessliche gesteigert, und einige neue Regeln werden sogar zu einem Zwangsapparat stilisiert. Dabei ist es schlicht schwierig, die verschiedenen Interessen zwischen Gesundheitsbedrohung, Schutz der Bürgerrechte und Erhalt der Wirtschaft abzuwägen. Wenn wir in eine gravierende Wirtschaftskrise rutschen, dann geht es um Existenzen. Das ist immer gefährlich, auch im Hinblick auf die Fiktion der Verschwörungstheoretiker.



Kann man sagen, dass es derzeit gute Zeiten für Kunst und Kreativität sind, aber schlechte für die Künstler?

Das kommt auf die jeweilige Situation an. Denn es gibt für jeden Künstler ganz verschiedene Arbeitsphasen. Mein Buch etwa ist im Herbst erschienen, ich konnte also noch viele Lesungen machen. Für mich war dieser Zwangs-Halt sogar ganz gut. Diese Verlangsamung eröffnet also durchaus auch Chancen für die Literatur.

Wenn man zwischen Homeschooling, Haushalt und Homeoffice überhaupt dazu kommt, sich mit der Literatur zu beschäftigen.

Klar, gerade mit Familie ist das eine sehr fordernde Zeit. Wenn Thomas Mann damals Homeschooling hätte machen müssen, dann hätte er für seinen „Zauberberg“ definitiv sehr viel länger gebraucht. Aber vermutlich hätte sich Katia allein um die Betreuung kümmern müssen. Leider ist diese Aufteilung heutzutage nicht so außer Mode, wie ich geglaubt hatte.



Sie sind in diesem Jahr wohl die meistausgezeichnete Frau in Schleswig-Holstein, haben den Lübecker Thomas-Mann-Preis und den Eckernförder Wilhelm-Lehmann-Preis bekommen. Welcher der beiden Autoren ist Ihnen näher?

Präsenter ist auf jeden Fall Thomas Mann, der Nobelpreisträger, den ich natürlich auch schon in der Schule gelesen habe. Außerdem fühle ich mich ihm als Hanseatin in manchem verbunden. Aber ich habe mich, ehrlich gesagt, auch viel an ihm und seiner Persönlichkeit gerieben.



Woran genau?

An seiner sehr patriarchalischen Rolle in der Familie, an seiner großbürgerlichen Attitüde und seiner Tendenz, sich über andere zu erheben. In seiner Literatur bin ich ihm jedenfalls wesentlich näher, da schätze ich seinen Humor, seine nüchterne, norddeutsche Mentalität und seine Art, über das kaufmännische Leben zu schreiben.



Wie steht es mit Ihrer Sicht auf Wilhelm Lehmann, den Naturlyriker, der eher zurückgezogen in Eckernförde gelebt hat und heute nur noch wenigen Lesern bekannt ist?

Lehmann ist tatsächlich ein ganz anderer Charakter. Bei ihm muss ich mich jetzt noch ein bisschen einlesen. Was mich bei Lehmann vor allem interessiert, ist sein ambivalentes Verhalten in der NS-Zeit. Anders als Thomas Mann ist Wilhelm Lehmann ja in Deutschland geblieben; er war, wenn er auch ideologisch deutlich auf Distanz blieb, doch zumindest nominelles Parteimitglied, um sich zu schützen. Diese Widersprüchlichkeit in seiner Biografie finde ich sehr interessant, denn in diesen Zwischenbereichen entsteht eine Dynamik, die uns oft überfordert – und vielleicht auch Dinge tun lässt, die gegen unsere Überzeugungen sind. Wir sind nicht immer so eindeutig und kohärent, wie wir es gerne von uns glauben würden.



Da klingt auch wieder ein Bezug zur gegenwärtigen Situation durch.

Ja, das stimmt. Und es ist zur jeder Zeit das gleiche: Ungewissheit und Angst erhöht die Tendenz, nicht immer konsistent zu den eigenen Überzeugungen zu handeln.



Haben Sie das auch bei sich während der Corona-Pandemie gespürt?

Ich bin wie viele andere überwiegend zu Hause geblieben. Aber ängstlich war ich nicht, eher vorsichtig.



Und die Zeit zu Hause war hoffentlich produktiv.

Ja, das war durchaus eine produktive Zeit, auch wenn mir am Anfang schon sehr die Ablenkung gefehlt hat. Ich fand es etwa schwierig, dass die Cafés geschlossen hatten. Ich gehe einfach gern aus und treffe mich dabei mit Freunden. Das ist auch wichtig für das Schreiben. Ich kann besser einsam sein, wenn ich weiß, dass diese Einsamkeit begrenzt ist.