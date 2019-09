Dänemark: Zeitenwende in einer Schlüssel-Position

Designierter Parteichef Jakob Ellemann-Jensen schlägt andere Tonart in der Ausländerpolitik an

von Frank Jung

15. September 2019, 15:03 Uhr

Etwas Ältere werden sich erinnern: Ellemann-Jensen – da war doch was? In der Tat. Uffe Ellemann-Jensen hieß der Außenminister Dänemarks von 1982 bis ’93. In den Zeiten rund um die deutsche Wiedervereinigung war er in Europa einer der engsten Weggefährten seines Amtskollegen Hans-Dietrich Genscher. Zusammen mit ihm ergriff der Däne 1992 die Initiative zur Gründung des Ostseerats, in dem alle Staaten rund ums Mare Balticum kooperieren. Von 1995 bis 2000 stand er den europäischen Liberalen vor, engagierte sich damit weiter grenzüberschreitend über seine Dienstjahre als Minister hinaus.

Nun kehrt der Name Ellemann-Jensen ins Rampenlicht zurück – in der nächsten Generation: Sohn Jakob Ellemann-Jensen übernimmt aller Voraussicht nach am kommenden Sonnabend (21. September) den Vorsitz von Dänemarks führender bürgerlicher Partei Venstre. Der 45-Jährige ist einziger Kandidat für die Nachfolge von Lars Løkke Rasmussen. Der war Ende August als Parteichef zurückgetreten, in den Nachwehen der im Juni an den Links-Block verlorenen Parlamentswahl.

Dieser erste Wechsel an der Spitze der Venstre nach zehn Jahren sorgt nicht nur wegen des Namens für Aufsehen. Erstmals seit langem rückt jemand an eine Schlüsselposition, der sich nicht als ausländerpolitischer Wadenbeißer betätigt hat. 2007 war Ellemann-Jensen sogar kurzzeitig aus der Venstre ausgetreten, weil ihm die harte Gangart nicht passte. Auch übte er später Kritik, als die Rasmussen-Regierung verfügte, Flüchtlingen Schmuck abzunehmen, um Aufenthaltskosten zu begleichen.

Trotz solchen Abweichlertums wurde Ellemann-Jensen nun mehr aus der Partei gerufen als dass er sich in den Vordergrund geschoben hätte. Der Wirtschaftsjurist und Hauptmann der Reserve hat eine Aura, über den Dingen zu stehen, strahlt eine im Politbetrieb selten gewordene Souveränität, Ruhe und Ernst aus. Er bedient die Sehnsucht nach einem Saubermann, die sich nach manchen Skandälchen und Tricksereien Løkke Rasmussens breitgemacht hat. Vier Jahre an der Spitze der Parlamentsfraktion und anderthalb Jahre als Umwelt- und Agrarminister genügten dem Hauptstädter dafür.

Zwar hat Ellemann-Jensen vor wenigen Tagen verdeutlicht, dass er bei den bestehenden Verschärfungen der Zuwanderungspolitik keinen Rückwärtsgang einlegen will. Sonst könnte der Aspirant auch gleich einpacken in einem Land, das sich bei dem Thema seit zwei Jahrzehnten in einen stetig schrilleren Erregungszustand debattiert hat. Aber aufhorchen lässt schon allein, dass er im Wahlkampf des Frühsommers keinen Bedarf für weitere Verschärfungen angemeldet hat. „Man muss die Regeln nicht noch straffen nur um des Straffens willen“ ergänzte der Liberale nach Bekanntgabe seiner Kandidatur für den Vorsitz. In demselben Interview mit der Zeitung „Jyllands-Posten“ erneuerte er seinen Appell, die Wortwahl in der Ausländerpolitik dürfe nicht „zu unversöhnlich“ werden. Es dürfte also Schluss sein mit dem Kurs der vergangenen Jahre, bei dem die Venstre versuchte, die Rechtspopulisten bei deren Kernanliegen zu kopieren und zugleich schwach war, sich mit eigenen Themen zu profilieren.

Spannend wird, wen der Parteitag auf den stellvertretenden Vorsitzendenposten hievt. Die umstrittene Ex-Ausländerministerin Inger Støjberg hat sich dafür als erste gemeldet. Sie pflegt ein Image als regelrechte Abwehrkämpferin. Reichlich Anstoß erregte, als sie sich auf Facebook mit einem Selfie vor einer Torte feierte. Die 50 Kerzen darauf markierten die 50. ausländerpolitische Verschärfung ihrer Amtszeit. Während manche darauf bauen, mit Støjberg integrationskritische Wähler weiter binden zu können, halten andere die 46-Jährige für eine zu starke Spalterin. Mit dieser Begründung hat sich deshalb auch eine gemäßigtere Konkurrentin um die Vize-Position gemeldet: die 39-jährige einstige Gesundheitsministerin Ellen Trane Nørby aus dem grenznahen Sonderburg.

Egal mit wem als Co-Piloten: Ellemann-Jensen hegt offenbar keine Zweifel, dass er irgendwann auch die Spitze seines Landes als Ministerpräsident erobert. Auf die Frage, ob er es nicht leid sei, ewig an seinem Vater gemessen zu werden, hat er „Jyllands-Posten“ geantwortet: „Es gibt nur ein Mittel, das zu eliminieren. Weiter zu kommen als er.“