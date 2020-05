Dänemark: Kein Transit nach Sylt

Avatar_shz von

19. Mai 2020, 16:00 Uhr

Sylt/Kiel | Der Montag hat nicht nur Lockerungen im Reiseverkehr zur Insel Sylt gebracht. Während an der Niebüller Autoverladung ein rekordverdächtiger Ansturm von Inselgästen registriert wurde, hat Dänemark die Grenze für Sylt-Reisende wieder dichtgemacht. Der Transit zur Syltfähre auf die Nachbarinsel Röm ist seit Montag nicht mehr erlaubt – den Dänen wurde es offenbar zu viel. Seit gestern, 17 Uhr, lässt die dänische Polizei nun auch keine Camper mehr durch, obwohl sie auf die Syltfähre angewiesen sind. Reaktion aus Kiel: „Nach den der Landesregierung vorliegenden Informationen von der Flensburger Bundespolizei ist das Verhalten der dänischen Polizei auf Staus am Wochenende zurückzuführen“, sagte Regierungssprecher Peter Höver auf Anfrage. Wann und wo es am Wochenende aber in Dänemark zu Staus von Sylt-Reisenden gekommen sein soll, bleibt unklar. Für den Sprecher der dänischen Ausländerpolizei in Pattburg, Brian Fussing, stellt die private Fahrt zur Syltfähre kein „anerkennenswertes Anliegen“ dar.