Landespräventionsrat stellt zwei neue Studien zum Extremismus in Schleswig-Holstein vor

von Kay Müller

08. November 2019, 19:27 Uhr

Kiel | Das Land will sich noch entschiedener gegen Links- und Rechtsextremismus stellen. Das hat Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) bei einem Fachtag in Kiel bekräftigt, auf dem der Landespräventionsrat zwei neue Studien zum Thema vorgestellt hat – darunter laut Geschäftsführer Thomas-Michael Kassun (Foto), die erste dieser Art über Linksextremismus. „Danach können wir sagen, dass wir mit Linksextremismus in Schleswig-Holstein kein herausragendes Problem haben.“ Denn die Zahl der 670 Linksextremisten sei über Jahre konstant und viele Befragte hätten deren Bedeutung als gering eingestuft. In der Studie heißt es allerdings, „dass die Straf- und Gewalttaten in den letzten Jahren (leicht) zugenommen haben“. Prävention sei deshalb auf jeden Fall von Nöten, sagt Kassun, der die Studien jetzt auswerten und dann neue Handlungskonzepte erstellen will.

Im Vorfeld hatte es viel Kritik an der Methodik der Studie gegeben, weil die zunächst nur mit Befragungen über ein Online-Portal arbeiten sollte, das zu manipulieren gewesen wäre. „Wir haben sichergestellt, dass dies nicht geschehen kann und dazu auch noch Expertengespräche geführt, sodass die Ergebnisse belastbar sind“, sagt nun Kassun.

Ihn alarmieren die Erkenntnisse der Experten zum Potenzial der Rechtsextremen in Schleswig-Holstein. „Wir haben jetzt erfahren, dass jeder Dritte Schüler schon einmal mit Rechtsextremen oder deren Material wie etwa Flyern Kontakt hatte. Da braut sich etwas zusammen“, sagt Kassun. Gerade rassistische Positionen hätten zugenommen. „Die Problematik hat sich verschärft.“ Das sehe man an aktuellen Fällen wie etwa im Kreis Segeberg, wo Rechtsextreme versuchten, Schüler für ihre Sache zu gewinnen.

Kassun plädiert dafür schon in der Grundschule mit Präventionsarbeit zu beginnen. Wenn Kinder ausgegrenzt oder gemobbt werden, seien sie leichter empfänglich für extremistische Ideen – egal ob die von links oder rechts kommen. Man müsse noch stärker Eltern in die Präventionsarbeit einbeziehen. Beide Studien zeigten, dass Jugendliche gehört und von der Politik verstanden werden wollen. „Je größer die politische Teilhabe desto geringer ist die Gefahr, dass junge Menschen für extremistische Ideen empfänglich sind.“

Hans-Joachim Grote sagt dazu: „Die Studien zeigen, dass vor allem im Bereich der Prävention die professionelle Arbeit mit Jugendlichen wichtig ist, um gerade diese Altersgruppe vor extremistischen Anschauungen zu schützen.“ Denn: „Politischer Extremismus ist ein bundesweit besorgniserregendes Phänomen, das auch Schleswig-Holstein nicht auslässt.“

Thomas-Michael Kassun warnt aber vor Alarmismus. „Es gibt Dinge, um die wir uns kümmern müssen, aber die Gesellschaft bricht jetzt auch nicht auseinander.“