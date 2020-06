„Corona-Tiere“ sorgen für volle Heime

von Christin Lempfert

25. Juni 2020, 09:25 Uhr

Kiel | Auch die Tierheime im Land leiden unter der Corona-Krise. „Wir haben es zunehmend mit Leuten zu tun, die sich auch aus Langeweile in der Corona-Krise ein Tier aus dubiosen Quellen besorgt haben – und die jetzt bei uns abgeben wollen“, sagt der Landesvorsitzende des Deutschen Tierschutzbundes, Holger Sauerzweig-Strey. Denn die neuen Besitzer geraten offenbar vermehrt an ihre Grenzen und wollen die Tiere wieder loswerden. „Oft handelt es sich um Hunde, die verhaltensauffällig und aggressiv sind“, sagt der Tierschützer.

Das betreffe vor allem die größeren Tierheime in Kiel und Lübeck, aber auch im Hamburger Rand wie etwa Elmshorn. Und auch in manchen Kreisstädten tauchten immer mehr „Corona-Tiere“ auf. Allerdings weiß Sauerzweig-Strey noch nichts von vermehrten Aussetzungen solcher Tiere.

Werden die Besitzer mit solchen Tieren vorstellig, versuchen er und seine Kollegen in den Heimen, die Herkunft der Tiere festzustellen. „Das ist nicht immer leicht, weil viele Tiere übers Internet bestellt worden sind.“ Bei einer Hündin habe man in den vergangenen zwölf Jahren neun Besitzer festgestellt. „Viele Leute machen sich einfach keine Gedanken, was es bedeutet, ein Tier zu halten“, so Sauerzweig-Strey. Die Tierheime könnten die verhaltensauffälligen Tiere nicht alle aufnehmen, dazu seien sie Kapazitäten zu begrenzt.

Die Tierheime selbst hätten während der Corona-Krise nur wenige Tiere vermittelt – auch weil sie zeitweise fürs Publikum geschlossen waren. Holger Sauerzweig-Strey: „Und wenn es Vermittlungen gibt, schauen wir genau hin, wer welches Tier bekommt.“