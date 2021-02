Corona-Selbstversuch mit Folgen

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Lübecker Unternehmer Winfried Stöcker – der holt sich Kubicki als Verteidiger an die Seite

07. Februar 2021, 19:35 Uhr

Kiel | Winfried Stöcker passt in keine Schublade und tut Dinge, die sonst vielleicht kein anderer machen würde. Vor einigen Jahren hat der der 74-jährige Medizin-Professor in Görlitz ein einzigartiges Jugendstil-Kaufhaus gekauft und filmreif restaurieren lassen, 2016 erwarb er den Lübecker Flughafen. Zuvor hatte er an der Trave das Unternehmen Euroimmun (Labordiagnostik) gegründet und die Firma mit 3000 Mitarbeitern vor drei Jahren für rund 1,2 Milliarden Euro an einen US-Konzern verkauft.

Im Frühsommer vergangenen Jahres machte er dann im Alleingang einen bundesweit beachteten Corona-Impftest am eigenen Körper– deswegen hat er jetzt ein Ermittlungsverfahren am Hals. Sein Anwalt Wolfgang Kubicki bestätigt, Stöcker habe sich und anderen ein rekombinantes Antigen in den Oberschenkel injiziert, in der Hoffnung, dass sich daraus eine Immunität entwickelt. Daraufhin hätten alle Patienten Antikörper gegen das Corona-Virus gebildet, meldete Stöcker dem Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI). „Doch statt des erwarteten Schulterklopfens erhält Stöcker eine Strafanzeige“, beschreibt Kubicki den Hergang. Es bestehe, so der PEI-Präsident der „Verdacht strafbaren Handelns“, weil eine „klinische Prüfung“ mit einem „experimentellen Arzneimittel“ stattgefunden habe. Soweit die rechtliche Seite, die Anwalt Kubicki nach eigenen Angaben in den Griff bekommt. Professor Stöcker sei Arzt und habe das Mittel höchstpersönlich nur sich selbst und rund 60 weiteren vorher aufgeklärten Freiwilligen verabreicht – „arzneimittelrechtlich ist das nicht zu beanstanden – von einer klinischen-Studie kann keine Rede sein“, so der Advokat. Sein Mandant, den er für einen „hervorragenden Wissenschaftler“ halte, brauche als Arzt keine Erlaubnis für die Herstellung eines Impfstoffes, da er das Antigen im Rahmen „individueller Heilversuche“ gespritzt habe.

Politisch sei aber zu hinterfragen, warum das Paul-Ehrlich-Institut nicht Stöckers Gesprächsangebot angenommen habe, zumal der ein kostengünstiges und weltweit dringend benötigtes Mittel gegen das grassierende Covid-Virus vorstellen wollte, das laut Stöcker bei 90 Prozent der behandelten Personen schützende Antikörper in hoher Konzentration entwickelt. „Da unterhält man sich doch und schickt nicht den Staatsanwalt“, meint Kubicki. „Erst gestern hat Stöcker mir mitgeteilt, das sein Antigenmittel auch gegen alle Corona-Mutanten wirkt, die die Welt momentan in Atem halten.“

Der Kieler Rechtsanwalt, der auch stellvertretender Landeschef der Nord-FDP und Bundestagsvizepräsident ist, hatte vor 14 Tagen vergeblich bei der Staatsanwaltschaft Lübeck beantragt, das Verfahren einzustellen.

Stöcker kündigt jetzt an, die Rezeptur des Antigens ins Internet zu stellen. Er wolle kein Geld damit verdienen, sondern schnellstmöglich viele Menschen vor Corona schützen. „Wenn sich herausstellt, dass mein Verfahren funktioniert, dann sind die Patente der anderen hinfällig“, sagt der Lübecker. Weil dann jeder einen Impfstoff herstellen könne.

Das Gesprächsangebot des Ehrlich-Instituts – das „deutlich nach Eingang der Strafanzeige“ einging – hat er abgelehnt. „Man ist nicht in der Lage oder willens, das Potenzial der von mir vorgeschlagenen Impfung zu erkennen“, beklagt er. Sein Mittel sei aber nahezu risikolos, beruhe auf einem Totimpfstoff, der ungekühlt versendet und im Kühlschrank aufbewahrt werden kann, mit dem keine gefürchtete Erbinformation des Virus eingeschleust würden, der keinen abgeschwächten Virus enthalte und der kaum allergische Reaktionen hervorrufe, so sein Eindruck. Den Impfstoff könne jeder Arzt in seiner Praxis verabreichen und das nahezu risikolos, was von der Bevölkerung weitaus besser akzeptiert würde. „Hätte sich das Paul-Ehrlich-Institut nicht quergestellt, hätten wir längst einen Hersteller in die Lage versetzen können, ganz Deutschland zu beliefern und wirksam zu schützen“, schreibt Stöcker auf seiner Internetseite.

Möglicherweise habe sich das Paul-Ehrlich Institut „in seiner göttlichen Funktion“ übergangen gefühlt, vielleicht auch, „um anderen Antragstellern einen Vorteil zu verschaffen, denen man sich verpflichtet fühlt?“ Er selbst trete nicht als Impfstoff-Hersteller auf: „Ich habe in dieser Sache keine Gewinnabsicht.“ Stöcker, der wegen seiner wertkonservativen und asylkritischen Einstellung nicht überall beliebt ist, verweist darauf, dass Euroimmun schon vor 20 Jahren erste Testreagenzien zum Nachweis von Antikörpern gegen Sars gemacht hat und viel Erfahrung auf diesem Gebiet besitze.

Krach mit der Justiz hat der Senior nicht zu ersten Mal: Schon als er ohne die Jahre zuvor beantrage Genehmigung einen Bolzplatz für die Kinder seiner Mitarbeiter einrichtete, wurde er zu einem Bußgeld von 50 000 Euro verdonnert.