Corona-Krise: Werden alle Schulen im Land geschlossen?

Landesregierung will heute auch über Kita-Schließungen entscheiden / Zahl der Erkrankten steigt weiter

von Margret Kiosz

12. März 2020, 15:08 Uhr

Kiel | Der Streit um Schulschließungen angesichts der grassierenden Corona-Epidemie ist voll entbrannt. Gestern sprach sich Kiels Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) für vorzeitige Osterferien aus. „Ich bin ein absoluter Verfechter von drastischen Maßnahmen zur rechten Zeit, um Schlimmeres zu verhindern – Schulschließungen sind in meinen Augen ein probates Mittel“, sagte er gestern im Sozialausschuss. Er halte weitergehende Einschränkungen des öffentlichen Lebens als bislang für nötig. Heute will er deshalb dem Kabinett vorschlagen, die Schüler schon am kommenden Montag in die Osterferien zu schicken.

Auch die Kitas sollen geschlossen bleiben. Die in diesem Fall entstehende Herausforderung, für ausreichende Betreuung zu sorgen, dürfe dabei kein Argument gegen ein solches Vorgehen sein. Zugleich berichtet Garg, dass auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn diese Auffassung in der morgendlichen telefonischen Lagebesprechung vertreten habe. „Aber es gibt einige Bundesländer, die sich sperren“, so Garg. Noch am Morgen hatte das Kieler Bildungsministerium mitgeteilt, dass derzeit nicht an Schulschließungen gedacht werde. Später sagte der Sprecher von Ministerin Karin Prien, alles könne sich aber innerhalb einer halben Stunde ändern, wenn der Expertenrat aus Epidemiologen die Schulschließung für hilfreich halte. Die Kultusministerkonferenz konnte sich gestern nicht zu einer klaren Meinung durchringen. Virologen wie Christian Drosten von der Charité in Berlin schließen nicht aus, dass Schulschließungen in Kombination mit Veranstaltungsstopps die Ausbreitung des Virus stoppen könnten. Sein Kollege Alexander Kekule aus Halle hatte das schon vor zwei Wochen gefordert. Auch die Nachbarländer Österreich und Dänemark haben Schulen und Kitas inzwischen landesweit geschlossen, nicht zuletzt weil auch asiatische Länder damit als Reaktion auf den Virusausbruch in China gute Erfahrungen gemacht haben.

Stand gestern Abend waren im Norden 35 Menschen an Covid-19 erkrankt, zwei von ihnen müssen im Krankenhaus behandelt werden. Die Behörden seien aber noch in der Lage, Infektionsketten zu unterbrechen, sagte Garg. Die meisten Betroffenen seien bislang Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Ein großes Problem sei die „Knappheit von Schutzausrüstungen“. Allerdings habe das Land noch rechtzeitig 14 000 Schutzmasken erhalten. Landesweit werden unterdessen reihenweise Veranstaltungen abgesagt. Auch der für den 27. März geplante Auftakt der Kreuzfahrtsaison in Kiel verschiebt sich.

