Corona-Hot-Spot Steinburg

Zahlreiche Infektionen in einem Schlachthof – Kreis liegt jetzt über der Obergrenze / Tests in allen Schlachthöfen

Avatar_shz von Frank Albrecht

08. Mai 2020, 20:17 Uhr

Kiel/Itzehoe | Der Kreis Steinburg reißt die Messlatte von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner bezogen auf die vergangenen sieben Tage. Diese Zahl hatte die Merkel-Runde mit den Ministerpräsidenten Anfang der Woche für die Lockerung von Corona-Schutzmaßnahmen festgelegt. Bei 131 000 Einwohnern im Kreis dürfte Steinburg also 66 Neuinfektionen haben – tatsächlich sind es aber über 80. Allein in der Gemeinschaftsunterkunft für Schlachthofarbeiter in Kellinghusen gibt es 77 neue bestätigte Fälle (Angaben in der Tabelle sind vom Vortag).

Muss der Kreis nun wieder Spielplätze schließen und den Besuch in Altenheimen verbieten? Der Sprecher des Kieler Gesundheitsministeriums, Christian Kohl, gibt Entwarnung: „Die gestiegene Anzahl von Infektionen im Kreis Steinburg und damit die Überschreitung des von Bund und Ländern festgelegten Werts von 50 Neuinfektionen sind auf ein lokal begrenztes Ausbruchsgeschehen im Zusammenhang mit dem Schlachthof zurückzuführen“. Die Zahl der positiv getesteten Mitarbeiter des Vion-Schlachthofes in Bad Bramstedt ist auf 109 gestiegen.

Wie auch von der Ministerpräsidentenkonferenz vorgesehen, habe das Kreisgesundheitsamt daher vor Ort entsprechende Maßnahmen eingeleitet. „Der MPK-Beschluss sieht ausdrücklich vor, bei lokalisierten und eingrenzbaren Infektionsgeschehen zum Beispiel in Einrichtungen, dass die zu treffenden Maßnahmen und Beschränkungen sich nur auf diese Einrichtung beziehen“, erläuterte Kohl gestern. Dazu gehöre die Kontaktnachverfolgung und die Anordnung von Quarantänemaßnahmen.

Wie berichtet steigt seit vergangener Woche die Zahl der positiv auf Corona getesteten Mitarbeiter des Vion-Schlachthofs Bad Bramstedt, die in Kellinghusen (Kreis Steinburg) in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht sind. Die Regional-Chefin des DGB, Susanne Uhl, machte „die Enge der Unterkünfte und die vollen Transportbusse zwischen Arbeits- und Wohnorten“ für die Ausbreitung des Corona-Ausbruchs in dem Schlachtbetrieb verantwortlich. Gesundheitsminister Heiner Garg hat gestern veranlasst, dass in allen großen Schlachtbetrieben im Norden, eine vollständige Testung der Belegschaft (inklusive Subunternehmer) auf SARS-CoV-2 durch das zuständige Gesundheitsamt unverzüglich vorgenommen wird. Zudem sind weitergehende Tests für Erntehelfer in Vorbereitung in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern der Kreise und kreisfreien Städte.