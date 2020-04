Corona fördert Spielsucht

Leere, Einsamkeit, keine soziale Kontrolle: Das Suchtpotenzial von Poker- und Casinospielen ist jetzt groß

26. April 2020, 16:11 Uhr

Kiel | Spielhallen und Spielbanken sind seit Wochen geschlossen. Der Wettmarkt liegt am Boden, da das Coronavirus weltweit Sportevents ausgebremst hat. Selbst in den Groschengräbern der geschlossenen Kneipen kann man kein Geld mehr verzocken. Wer spielen will oder muss, weicht deshalb jetzt auf Online-Plattformen aus und sucht sein Glück bei Poker- und Casinospielen. Wettanbieter rühren kräftig die Werbetrommel für diese immer noch nicht legalisierten Alternativen mit dem Slogan: „Stay Safe – Bet at Home“.

Für alle , die mit Spielsucht zu kämpfen haben, hat die aktuelle Entwicklung womöglich verheerende Folgen, befürchtet Patrick Sperber von der Landesstelle für Suchtgefahren in Kiel. Die Corona-Zeit sei gefährlicher Nährboden für Spielsucht. „Wer allein am Computer zockt, dem fehlt die soziale Kontrolle“, so Sperber. Und: Für Menschen, die normalerweise nicht wetten, könnte das Glücksspiel jetzt ein Zeitvertreib werden, um die Leere und Einsamkeit zu überbrücken.

Allgemein gehen Experten davon aus, dass 1,2 Prozent der Menschen, die Glücksspielen nachgehen, ein Suchtproblem entwickeln. Betrachtet man nur die Online-Sportwetten, steigt diese Zahl auf 2,5 Prozent, bei Online-Roulette und Automatenspielen sind es sogar 9,2 Prozent. „Von denen, die bei uns Hilfe suchen, sind 80 Prozent automatenspielsüchtig“, gibt Sperber zu Bedenken. Auch die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), beobachtet die Entwicklung aufmerksam. „Ich fordere die Anbieter auf, keine Kasse zu Lasten der Spielsüchtigen zu machen!“

Allerdings kann die Corona-Krise Spielsüchtigen auch eine unerwartete Möglichkeit zum Ausstieg bieten, nach dem Motto: „Das ist für mich eine Chance und ich kann die erzwungene Abstinenz für mich nutzen.“ Auch gesunde Spieler sollten sich ein Zeit- und Geldlimit setzen und immer wieder eine sechswöchige Selbstkarenz verordnen, rät Sperber. Unterstützung bekommen Süchtige und Gefährdete bei den sieben Fachberatungen im Norden. „Wir machen jetzt Beratung via Telefon und Internet“, erklärt Sperber. Ob das genauso effizient ist wie der direkte Kontakt, darüber gebe es bislang keine Erkenntnisse.

Im Dunkeln dürfte auch Finanzministerin Monika Heinold tappen, was ihre Glücksspieleinnahmen angeht. Im Haushalt 2020 hat sie 69 Millionen Euro veranschlagt und 61,5 Millionen bereits für soziale Zwecke wie die Sportförderung verplant. Allein knapp fünf Millionen sollten die Spielbanken beisteuern. Auch die Lotteriesteuer aus den einarmigen Banditen in Kneipen, Imbissbuden und Spielhallen fallen weg. Corona – das wird immer deutlicher – frisst sich in alle Lebensbereiche.