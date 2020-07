Corona-Fall: Operationen abgesagt

Sana-Klinik in Eutin: Eine Mitarbeiterin wurde positiv getestet – zehn weitere Personen in Quarantäne / Besuchsverbot

von Michael Kuhr

15. Juli 2020, 20:12 Uhr

Eutin | Das Corona-Virus hat die Sana-Klinik in Eutin erreicht. Eine Mitarbeiterin – es soll sich nach Informationen unserer Zeitung um eine internistische Notfallmedizinerin handeln – ist am Dienstag positiv auf Corona getestet worden. Sie befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne. In der Klinik erfolgten gestern keine Neuaufnahmen mehr.

Die Mitarbeiterin des Krankenhauses habe im Laufe des Dienstags grippeähnliche Symptome entwickelt, so dass ein Abstrich wegen Covid-19-Verdachts genommen worden sei, erklärte Klinik-Sprecher Michael Hesse. „Das Ergebnis war ein positiver Befund.“ Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises Ostholstein habe sich die Mitarbeiterin unverzüglich in häusliche Quarantäne begeben. Weitere zehn Personen, die Kontakt zur Mitarbeiterin gehabt hätten, befänden sich ebenfalls in häuslicher Quarantäne.

Bislang seien etwa 200 weitere Abstriche von Kontaktpersonen in der Klinik – Mitarbeitern und Patienten – genommen worden, teilte die Kreis-Sprecherin Carina Leonhardt mit. „Die Testergebnisse liegen nunmehr nahezu vollständig vor und haben keine weiteren Infektionen ergeben“, sagte sie am Abend. Erkenntnisse zur Infektionsursache lägen bislang nicht vor.

Das Krankenhaus habe vorsorglich auch bei allen Patienten, die in den Kontaktkreis der betroffenen Mitarbeiterin fielen, Abstriche genommen. Diese Patienten würden bis zum Vorliegen der Ergebnisse aus dem Labor isoliert versorgt, sagte Hesse.

Patienten, die eventuell Kontakt mit der positiv getesteten Mitarbeiterin gehabt hätten und bereits entlassen worden seien, habe die Klinik dem Kreisgesundheitsamt gemeldet. Michael Hesse weiter: „Um unsere Mitarbeiter und Patienten zu schützen, haben wir uns dazu entschieden, alle maximal möglichen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen und die Sana-Klinik Eutin nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt vorübergehend vorsorglich abzumelden.“ Zudem seien und würden Patienten, bei denen Mittwoch und Donnerstag operative Eingriffe bevorgestanden hätten, darüber informiert, dass diese Operationen vorsichtshalber nicht stattfinden könnten und verschoben werden müssten. „Selbstverständlich werden lebensnotwendige Untersuchungen und Operationen durchgeführt. Notfallpatienten werden weiterhin behandelt“, stellte Hesse klar.

In der Klinik ist ein generelles Besuchsverbot verhängt worden. Die Verantwortlichen der Klinik stehen mit dem Gesundheitsamt im ständigen Austausch.

Da die infizierte Ärztin nicht im Kreis Ostholstein wohne, sei das zuständige Gesundheitsamt informiert worden, um weiter Kontaktpersonen aus dem privaten Umfeld zu ermitteln, erklärte die Kreissprecherin. Aus Gründen des Datenschutzes gebe der Kreis keine näheren Informationen zu der infizierten Klinikmitarbeiterin. Aufgrund des auswärtigen Wohnorts der Betroffenen bleibe die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Ostholstein mit 73 konstant. Von diesen seien 68 wieder gesund.