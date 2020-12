Corona-Fälle bei Haustieren

Ein Hund und eine Katze in Deutschland betroffen / Experte: Menschen könnten Wildtiere anstecken

01. Dezember 2020, 20:18 Uhr

Greifswald | Erstmals seit Einführung der entsprechenden Meldepflicht in Deutschland sind mit Corona infizierte Haustiere registriert worden. Thomas Mettenleiter, Präsident des bundeseigenen Friedrich-Loeffler-Instituts für Tiergesundheit (FLI), erklärte im Interview mit unserer Redaktion: „Bislang sind zwei Fälle gemeldet worden: eine Katze aus Frankfurt, bei der Antikörper nachgewiesen worden sind, und ein Hund aus München.“

Weltweit seien etwa 70 Infektionen bei Haustieren nachgewiesen worden, sagte Mettenleiter unter Berufung auf die Weltorganisation für Tiergesundheit. „In zwei Dritteln der Fälle waren es Katzen, in einem Drittel Hunde. Diese Zahlen sind verschwindend gering im Vergleich zu den vielen Millionen coronainfizierten Menschen.“ Niemand müsse sich Sorgen machen, sagte der Virologe und Tierseuchen-Experte mit Blick auf die Zahl infizierter Tiere. „Diese Pandemie spielt sich zwischen Menschen ab.“

Schon zuvor hatten Untersuchungen gezeigt, dass sich Haustiere in Einzelfällen anstecken können. Corona-Erkrankten wird daher geraten, keinen engen Kontakt zu Hund oder Katze zu suchen sowie im Umgang mit den Tieren einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und sich regelmäßig die Hände zu waschen. Grundsätzlich könnten die Tiere im Haushalt verbleiben. Auf den umgekehrten Weg – eine Infektion des Menschen durch Hund oder Katze – gibt es bislang keine Hinweise. Somit spielen Vierbeiner auch keine Rolle bei der Corona-Verbreitung.

Nach derzeitiger Datenlage scheinen Katzen für das Virus empfänglicher als Hunde, zum Teil zeigen jene auch Krankheitssymptome. Am bekanntesten ist der Fall der Großkatzen aus dem Bronx-Zoo in New York: Hier wurde bei allen acht Tigern und Löwen der Erreger nachgewiesen, ein Tigerweibchen zeigte Symptome – trockenen Husten. Die Tiere haben sich vermutlich bei ihren Pflegern angsteckt.

Bei Hunden sollte sichergestellt werden, dass diese regelmäßig ausgeführt werden – etwa von den Personen, die die Isolierten mit Lebensmitteln versorgen. Das Institut rät den „Gassigängern“ auf seiner Internetseite, dabei allerdings möglichst nicht die Leine des Hundehalters, sondern eine eigene zu verwenden. Das FLI betont: „Ein Infektionsrisiko geht grundsätzlich nicht von dem Hund aus, sondern von den möglicherweise infizierten Besitzern/Besitzerinnen!“ Freigänger-Katzen sollten indes in der Quarantänezeit das Haus nicht verlassen.

Das Friedrich-Loeffler-Institut stellt außerdem ausdrücklich klar: Eine Corona-Infektion des Haustieres ist kein Grund, dieses einzuschläfern. Ebenso müssen die Tiere keinen „Mundschutz“ tragen. Dies sei auch aus Tierschutzgründen abzulehnen. Sehr wohl aber sollte eine Quarantäne analog zum Menschen eingehalten werden.

Die Bundesregierung hatte die Meldepflicht für Haustiere im Sommer auf den Weg gebracht. Sie soll dabei helfen, das Wissen über den neuen Virustyp zu erweitern. Die zuständige Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) betont aber auch: „Es besteht für Haustierhalter keine Pflicht, ihre Tiere testen zu lassen! Das ist nur sinnvoll, wenn das Tier klinische Symptome zeigt.“ Stellt ein Tierarzt bei der Untersuchung eines Haustieres oder ein Labor bei der Untersuchung von Proben eines Haustieres eine Corona-Infektion fest, melden sie diese an die zuständige Veterinärbehörde.

FLI-Präsident Mettenleiter warnte im Interview angesichts der Corona-Ausbrüche auf Nerzfarmen in Dänemark allerdings davor, dass Menschen frei lebende Wildtiere in Deutschland mit dem Erreger infizieren könnten. „Das ist im Zweifelsfall nicht nur für die Tiere gefährlich, sondern auch für uns Menschen, wenn sich dort neue Reservoire bilden, bei denen wir uns anstecken oder in denen das Virus sich weiter verändert.“

Mettenleiter verwies auf mit Nerzen artverwandte Marder-Arten in Deutschland oder heimische Fledermausarten. Diese kämen beispielsweise beim Anbringen von Nistkästen oder der Pflege verletzter Wildtiere mit Menschen in Kontakt. „Da ist Vorsicht angezeigt, etwa indem man Schutzkleidung trägt. Wir müssen die Tiere vor der Infektionsgefahr schützen, die von uns Menschen ausgeht.“ Keine Gefahr bestehe indes bei den üblicherweise in Deutschland gehaltenen Nutztieren: Geflügel und Schweine seien für Corona nicht empfänglich, Rinder in nur sehr geringem Maße.