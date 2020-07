Corona-Betrug im Norden: 250 Verfahren

Behörden nehmen die Anträge auf Pandemie-Hilfen unter die Lupe

von Margret Kiosz

06. Juli 2020, 18:36 Uhr

Kiel | Bei den Corona-Finanzhilfen haben auch einige die Hand aufgehalten, denen die Gelder nicht zustehen. In allen Bundesländern ermitteln die Behörden derzeit wegen Betrugs. „Wir haben bis Ende vergangener Woche 250 Verdachtsfälle an die Ermittlungsbehörden in Schleswig-Holstein übergeben“, erklärte gestern der Sprecher der Investitionsbank (IB) in Kiel, Matthias Günther. Noch wurden nicht alle 75 000 Anträge überprüft. „Die Zahl der Verdachtsfälle kann sich also noch erhöhen.“

Fest steht schon jetzt, dass der Personenkreis, der ins Visier von Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft gerät, mit unterschiedlicher krimineller Energie vorgegangen ist. „Einige haben schnell eine Firma gegründet, um die Hilfen abzugreifen, andere haben verschwiegen, dass sie schon lange vor Corona in finanziellen Schwierigkeiten steckten“, berichtet Günther. Zudem hätten Antragsteller einen Liquiditätsengpass angegeben, der in diesem Umfang nicht bestand.

Schon Anfang Mai hatten Finanzministerin Monika Heinold und Wirtschaftsminister Bernd Buchholz angedroht, alle Trickser und Betrüger zu entlarven. Offenbar ein Warnschuss für 7000 Unternehmer: Sie zogen ihre Förderanträge zurück. „Damit hat jeder zehnte Antragsteller selbst erkannt, dass er nicht anspruchsberechtigt ist“, heißt es in der IB-Bank, die Hilfen federführend für Bund und Land verteilt.

Bundesweit wird der Schaden durch den Soforthilfe-Betrug auf 22 Millionen Euro geschätzt. „Jeder Betrugsfall ist einer zu viel“, betonte gestern Kiels Wirtschaftsstaatssekretär Thilo Rohlfs. In Relation zur Gesamtzahl der im Norden gestellten Anträge seien 250 Verdachtsfälle aber nicht überraschend, „zumal sich dieser Verdacht ja noch erhärten muss“.

Beim neuen Corona-Programm des Bundes werden die Hürden von vornherein höher gelegt. „Routinemäßig muss ein Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer den Umsatzeinbruch – also die Voraussetzung für die Überbrückungshilfe – quittieren“, so Rohlfs. Derweil steht in Berlin der erste Subventionsbetrüger vor Gericht. Er hatte sich 35 000 Euro erschlichen: für 51 Angestellte und Firmen, die es gar nicht gab.