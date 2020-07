Corona-Belehrung für alle Eltern von Schulkindern

Fünf neue Corona-Teststellen im Land / Wieder Kontaktbeschränkungen in der Kreisstadt Heide

30. Juli 2020, 20:49 Uhr

Kiel/Heide | Die Landesregierung hat die Gefahr erkannt: Vor allem Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten lassen die Zahl der Corona-Infektionen in die Höhe schnellen und gefährden den Start ins neue Schuljahr. Während Flugreisende Aussteigekarten ausfüllen müssen und auf Einhaltung der Test- und Quarantänepflicht kontrolliert werden können, ist das bei Autoreisenden schwierig. Aber dringend: Vor allem in die Türkei und auf den Westbalkan sind in diesem Sommer viele mit dem Auto gefahren. Sie könnten das Virus mitbringen. Deshalb zieht das Bildungsministerium jetzt die Notbremse: „Eltern bekommen von den Schulen eine Belehrung, die sie unterschrieben an die Schule zurückgeben müssen. Teil dieser Belehrung ist auch, dass es gesetzliche Vorschriften für Reiserückkehrer gibt, und dass sie verpflichtet sind, diesen Folge zu leisten“, erklärte Ministeriumssprecher David Ermes. Die Belehrungen müssen in der ersten Schulwoche zurückgegeben werden.

Sozialminister Heiner Garg (FDP) verwies erneut auf stichprobenartige Kontrollen an den Einreisepunkten und auf die hohen Bußgelder, die bei nicht Befolgen der Quarantäneregeln verhängt werden. Zudem wird an fünf Orten im Norden die nötig Infrastruktur aufgebaut, damit Rückkehrer sich kostenlos testen lassen können: Im Kieler Hafen, im Fährhafen Puttgarden (Fehmarn), auf der Raststätte Ellund (Grenzübergang A7 nach Dänemark), auf dem Busbahnhof Neumünster und in Lübeck. Täglich können dort jeweils 200 Untersuchungen durchgeführt werden, das Ergebnis soll binnen 24 Stunden vorliegen. Landesweit wird die Testkapazität von 9000 Untersuchungen pro Tag derzeit nur halb ausgenutzt. Garg betonte, dass Rückkehrer aus Risikogebieten bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses in Quarantäne gehen und sich beim zuständigen Gesundheitsamt melden müssen.

Zu Spitzenzeiten ist wöchentlich mit rund 40 000 Urlaubsrückkehrern aus dem Ausland zu rechnen. Da sich alle Rückkehrer, auch die aus Nicht-Risikogebieten, testen lassen können, müssen die Patientenströme so geleitet werden, dass sie Arztpraxen nicht überlasten. Die Kassenärztliche Vereinigung ruft dazu auf, vor einem Corona-Test in jedem Fall die Praxis anzurufen.

Wegen der vielen Neuinfektionen in der Dithmarscher Kreisstadt Heide gilt ab morgen eine Kontaktbeschränkung: Im öffentlichen Raum dürfen sich maximal zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen. Öffentliche Veranstaltungen werden ausgesetzt und die Kundenzuläufe zu den Geschäften abgebremst, bis die Infektionszahlen wieder sinken.

Landesweit wurden gestern in Schleswig-Holstein 25 neue Fälle gemeldet, bundesweit waren es 902. Für den Kreis Dithmarschen lag die Zahl der Neuinfektionen bis gestern Abend nicht vor.