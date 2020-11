Cornelia Funke hofft auf Biden

Avatar_shz von pac

03. November 2020, 19:04 Uhr

Malibu/Hamburg | Die deutsche Schriftstellerin Cornelia Funke („Tintenherz“) wünscht sich sehr, dass der demokratische Herausforderer Joe Biden die US-Wahl gewinnt – und „einiges von dem heilen kann, was da in den letzten Jahren zerschlagen und rückgängig gemacht worden ist“. Funke lebt auf einer Avocadofarm in Malibu/Kalifornien. Am Montag war der vierte Band der „Reckless“-Serie von Funke erschienen: „Reckless – Auf silberner Fährte“.