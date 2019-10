Camping gefällt auch im Herbst : Christel Puth und Hans-Josef Theisen kommen immer wieder nach Maasholm

Einige der Gäste auf dem Stellplatz in Maasholm sind nur auf der Durchreise, andere zieht es regelmäßig an diesen Ort.

20. Oktober 2019, 18:31 Uhr

Maasholm | „Tschüs Maasholm – bis März nächsten Jahres.“ So verabschieden sich der 82-jährige Hans-Josef Theisen und die gleichaltrige Christel Puth aus Ettring unweit von Mayen in der Eifel vom Stellplatz der Gemeinde nahe des Seglerhafens. Die beiden sind Wohnmobilisten aus Leidenschaft, und zwei Mal im Jahr zieht es sie hoch in den Norden zu diesem Platz, der es ihnen angetan hat – Christel Puth der Gesundheit und frischen Luft und ihren Lebensgefährten der Fische wegen, die im Hafen der Gemeinde angelandet werden.

„Maasholm tut uns gut“, ziehen sie Bilanz. Zwei Wochen lang waren sie zu Gast auf dem Platz, auf dem bis zu 40 Wohnmobile stehen können. Jetzt im Herbst sind längst nicht alle Plätze belegt. Dass das Wetter kühl und nass ist, schreckt die beiden aus der Eifel nicht ab. Woanders sei es schließlich auch nicht besser, sagen sie. Für sie, die gerne unterwegs sind, hat Maasholm mit seinem „WoMo“-Platz ein ihnen zusagendes Ambiente. Beim Blick auf die Schlei geht ihnen das Herz auf – das möchten sie nicht missen, weder im Frühjahr noch im Herbst.

Magischer Anziehungspunkt für Hans-Josef Theisen ist der Fischereihafen. Da ist er zur Stelle, wenn die Fischkutter anlegen. Eine Kiste voller fangfrischer Schollen bugsiert er mit der Schiebkarre vom Hafen zum Wohnmobil und macht sich an die Arbeit, filetiert die Fische und packt sie in die Tiefkühltruhe – die steht in der Garage des Wohnmobils. Mit dieser Fischfracht tritt er den Heimweg an, und zu Hause warten etliche Schollen-Abnehmer.

Das Paar hat im Laufe der Jahre viel gesehen und erlebt. Ob Nordkap oder der Süden der Algarve – die beiden fühlen sich überall wohl. Doch jetzt gilt das besonders für Maasholm – hierher kommen sie seit über 20 Jahren. Die Liebe zu der Schleigemeinde kommt für Theisen nicht von ungefähr. Er ist Angler und war sogar Rheinland-Pfalz-Meister im Hochseeangeln. Er liebt Fisch – „und da bin ich in Maasholm genau richtig“, sagt er.

Während die beiden ganz gezielt und regelmäßig zum Stellplatz an der Schlei kommen, ist dieser für den 26-jährigen Andre Peters und seine acht Jahr jüngere Freundin Merret Möller aus Kiel eher ein Zufall. Während sie draußen mit Blick auf die Schlei im Freien frühstücken, erzählt Peters, dass Maasholm für sie die letzte Station auf ihrer Heimreise von Dänemark in die Landeshauptstadt ist. Eine Nacht in Maasholm, das hat ihnen gefallen. Natürlich haben sie die Gemeinde erkundet und kommen zu der Bewertung: „Schön und viele freundliche Leute.“ Sie haben einen ehemaliges Handwerkerauto ihren Wünschen entsprechend umgebaut und eingerichtet. Morgens aufwachen und die über der Schlei aufgehende Sonne sehen, das hat es ihnen angetan. Im nächsten Jahr wollen die Kieler auf alle Fälle wiederkommen. Was das Wetter betrifft? Peters sagt: „Man muss sich nur entsprechend anziehen, dann ist alles in Ordnung.“

An anderer Stelle des Wohnmobilplatzes stehen Ralf und Anja Schweitzer aus der Nähe von Meldorf mit ihrem Fahrzeug. Für die beiden Mittfünfziger kommt dieser Aufenthalt einer Testfahrt gleich. Die Dithmarscher haben ihre Reisegewohnheit verändert. Waren sie bislang mit Auto und Wohnwagen unterwegs, haben sie sich, nachdem die Kinder aus dem Haus sind, auf ein Wohnmobil umgestellt. „Daran muss man sich erst gewöhnen“, sagt Anja Schweitzer. Bei der Suche nach einem geeigneten Stellplatz stießen sie auf Maasholm. Ralf Schweitzer findet: „Das war eine gute Entscheidung.“ Beruflich bedingt sind die Eheleute in Rufbereitschaft – praktisch, dass Maasholm nicht weit weg von Meldorf ist. Die Gemeinde und die Umgebung erkunden, das stand auf ihrem Maasholm-Plan und soll es auch mindestens ein weiteres Mal tun.