Chihuahua-Hündin aus Hasenbau gerettet

von René Erdbrügger

12. Juli 2020, 17:26 Uhr

Chihuahua „Rosa“ dürfte in einer Grünanlage in Frankfurt Stunden der Angst durchlebt haben. Die vier Jahre alte Hündin war am Sonnabend ihrem Herrchen davongelaufen und in einem Hasenbau verschwunden und nicht wieder herausgekommen. Nachdem alle Bemühungen des Hundebesitzers, das Tier zu befreien, fehlgeschlagen waren, alarmierte er die Feuerwehr. 15 Einsatzkräfte mit Spezialkameras und Schaufeln rückten an und fanden „Rosa“ in einem Meter Tiefe.