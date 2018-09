Chemnitzer schrieb „Ein Prosit der Gemütlichkeit“

von

28. September 2018, 18:07 Uhr

Das Lied ist in aller Munde, sein Verfasser hingegen weitgehend unbekannt: Die Biertrinker-Hymne „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ stammt aus der Feder von Bernhard Dietrich aus Chemnitz. Der Sohn eines Kneipiers machte sich in seiner Heimatstadt einen Namen als Komponist, Chorleiter und Sänger. Bernhard Dietrich wurde am 19. August 1840 in Chemnitz geboren. Bis zu seinem Tod am 23. Oktober 1902 arbeitete er fast 40 Jahre lang als kaufmännischer Angestellter und Buchhalter bei einer Textilfirma.