Chefwechsel bei Minensuchern

Avatar_shz von Dieter Schulz

29. Juli 2020, 18:59 Uhr

Kiel | Heute wechselt das Kommando über das 3. Minensuchgeschwader von Fregattenkapitän Christian Meister (42) an Fregattenkapitän Terje Schmitt-Eliassen (44). Meister nahm zusammen mit den Booten seines Geschwaders an zahlreichen Verbandsübungen teil, bis hin zum großen multinationalen Manöver „Northern Coasts“. Er wechselt in die NATO-Kommando-Behörde „Joint Force Command Norfolk“" im US-Bundesstaat Virginia. Fregattenkapitän Schmitt-Eliassen wechselt aus dem Verteidigungsministerium zurück nach Kiel, wo er bereits Kommandant des Minenjagdboots „Grömitz“ war. Hier übernimmt er das Kommando über die rund 800 Soldaten des letzten deutschen Minenabwehrverbandes.