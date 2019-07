Chaos auf den Nebenstrecken

L110-Sperrung: Verkehrsteilnehmer nutzen die Wege im Moor als Ausweichroute − sie sollen eigentlich Anliegern vorbehalten sein

01. Juli 2019, 15:26 Uhr

tornesch | Viele verdutzte Gesichter waren gestern Vormittag rund um die Ahrenloher Straße Tornesch zu sehen. Die Sperrung der Landesstraße 110 hatte sich offensichtlich nicht bei allen Verkehrsteilnehmern herumgesprochen. Viele trauten augenscheinlich selbst der eindeutigen Beschilderung nicht und fuhren so weit wie sie konnten entlang der L 110. Die Folge waren zahlreiche Wendemanöver. Befürchtungen, es könnte auf den beiden großräumigen Umleitungsstrecken über Pinneberg und Elmshorn zu erheblichen Problemen kommen, erfüllten sich zumindest gestern Morgen nicht. Dafür spielten sich auf den Nebenstrecken im Moor teilweise chaotische Szenen ab.



Beschilderung fehlte noch





Asperhorner Weg, Prisdorfer Weg und Hörnweg sollten eigentlich für sämtliche Verkehrsteilnehmer tabu sein, lediglich Anlieger die Strecken nutzen dürfen. Doch eine entsprechende Beschilderung gab es am Montagvormittag nicht. Und so quälten sich außer zahlreichen Pkw auch Kleintransporter und große Lkw über die Nebenstrecken. Staus, Begegnungen an Engstellen, gefährliche Wendemanöver sowie genervte Anwohner waren die Folge. Die reagierten auf den Verkehr zum Teil mit einer eigenen Sperrung: Sie verstellten ihre Auffahrten, die bis dato für den Richtungswechsel genutzt wurden.

Die fehlende Beschilderung der Nebenstrecken − sie sollte im Laufe des Nachmittags behoben werden − war gestern Mittag auch Hauptkritikpunkt der Polizei, wie der Uetersener Stationsleiter Hans-Otto Crantz sagte. Er betonte jedoch, dass Anlaufprobleme bei solch einer Baustelle normal seien. Um die Auswirkungen der L110-Sperrung einschätzen zu können, müsse man die nächsten Tage abwarten, so Crantz. Er appellierte an die Verkehrsteilnehmer, die offiziellen Umleitungsstrecken zu nutzen. Die lediglich für Anwohner freigegebenen Strecken im Moor werde die Polizei verstärkt kontrollieren, so Crantz.

Auf der L110 selbst passierte gestern zumindest in Sachen Erdarbeiten nichts. Denn zunächst stand die Einrichtung der Baustelle auf dem Plan. Bis Ende Juli soll der Bereich von der A23-Anschlussstelle Tornesch bis 100 Meter südwestlich der Einmündung Prisdorfer Weg saniert werden. Die Auffahrt auf die A 23 in Richtung Hamburg ist dann nicht möglich. Ist der erste Bauabschnitt erledigt, folgen drei weitere. Der Abschluss der Arbeiten ist für Ende September vorgesehen. Das Land investiert zwei Millionen Euro in die Straßensanierung und nochmals 30 000 Euro in die Sanierung der Autobahnbrücke.